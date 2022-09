Herzog: "Israel ist stolz auf Partnerschaft mit Deutschland"

Israels Präsident Isaac Herzog hat Deutschland in einer Rede im Bundestag Dank und Respekt für die Unterstützung seines Landes ausgesprochen. "Der Staat Israel ist stolz auf seine Partnerschaft mit Deutschland", sagte Herzog im Plenum des Bundestags in Berlin. "Wir wissen den deutschen Beitrag zur Sicherheit und zum Erfolg Israels sehr zu schätzen", erklärte er.

"Die Zukunft muss uns beiden gehören"

Auf der Grundlage des gemeinsamen Gedenkens an den Holocaust könnten die beiden Länder eine gemeinsame Zukunft gestalten, so Herzog. "Die Zukunft gehört uns, sie muss uns beiden gehören", sagte er vor den Abgeordneten und den Spitzen der deutschen Verfassungsorgane: "Nur gemeinsam können wir dem Gedenken Bedeutung geben."

Dazu gehöre für Israel auch das "Treuegelöbnis für die Freiheit und Sicherheit des Staates Israel und das Wohlergehen des jüdischen Volkes".

Erinnerungskultur als Basis für Deutschlands Geltung

Herzog betonte, dass der Holocaust immer eine zentrale Rolle im deutsch-israelischen Verhältnis spielen werde - "das jüdische Volk vergisst nicht", sagte er. "Die jüdische Nation ist eine Nation des Erinnerns", sagte der Präsident. Dies sei Teil ihrer Identität.

Zugleich zollte Herzog der Entwicklung Deutschlands nach 1945 Respekt. Deutschland widme der Erinnerungskultur erhebliche Anstrengungen. Der "ehrenwerte Status, den das demokratische Deutschland in der Völkerfamilie genießt, der es zu einem der wichtigsten Anführer der freien Welt werden ließ", beruhe auf dieser Verpflichtung sowohl der Vergangenheit als auch der Zukunft gegenüber, sagte Herzog. Deutschland sei heute wieder ein "Motor von Geist und Kultur".

Dank für Attentats-Gedenken in München

Herzog war am Sonntag in Deutschland eingetroffen. Am Montag nahm er im Fliegerhorst Fürstenfeldbruck am Gedenkakt für die Opfer des Münchner Olympia-Attentats vor 50 Jahren teil. Bei dem Attentat waren 1972 elf israelische Sportler und ein deutscher Polizist getötet worden.

Im Bundestag bedankte sich Herzog für den Gedenkakt am Tag zuvor. "Ich danke Ihnen für die bewegende Zeremonie gestern", sagte er. Durch die "Übernahme der Verantwortung" trage Deutschland zu einer "gewissen Linderung des Schmerzes der Angehörigen" bei.

Bundestagspräsidentin: Gegen Hass und Hetze vorgehen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte am Montag um Vergebung für den mangelnden Schutz der israelischen Athleten und die unzureichende Aufklärung gebeten. Nach ihm bat auch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) um Vergebung für Fehler und Versäumnisse. Die Einigung auf die Entschädigungen bedeute "eine Anerkennung Ihres Leids" der Angehörigen, sagte sie an die Hinterbliebenen gerichtet.

Bas beklagte den anhaltenden Antisemitismus in Deutschland. "Auch heute gibt es Hass, der sich gegen Juden und gegen Israel richtet", sagte sie. Es sei "eine Schande, dass jüdische oder israelische Einrichtungen nur unter Polizeischutz sicher sind, dass auf Demonstrationen gegen Israel gehetzt wird". Sie fügte hinzu: "Wir alle müssen entschieden gegen diesen Hass und diese Hetze vorgehen."

Besuch der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen

Zum Abschluss von Herzogs Deutschlandreise besuchen die beiden Präsidenten das ehemalige Konzentrationslager Bergen-Belsen. Herzogs Vater, der spätere israelische Präsident Chaim Herzog, gehörte als Offizier in den Reihen der britischen Streitkräfte im April 1945 zu den Befreiern des Lagers. Dort starben unter der Nazi-Herrschaft mehr als 52.000 KZ-Häftlinge und rund 20.000 Kriegsgefangene, unter ihnen das jüdische Mädchen Anne Frank, deren Tagebuch weltbekannt wurde.