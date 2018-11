Herrmann will härtere Strafen für Pyrotechnik im Stadion

"Ich bin mir mit Hessens Innenminister Peter Beuth einig, das Unwesen mit der Pyrotechnik in Fußballstadien noch besser zu bekämpfen", sagte Herrmann der Zeitung "Die Welt".

"Das illegale Abbrennen von Feuerwerkskörpern oder Zünden von Bengalos und Rauchfackeln ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine gefährliche Straftat, bei der schlimmste Verletzungen drohen. Das muss sich auch im Strafmaß widerspiegeln." Joachim Herrmann (CSU), bayerischer Innenminister

Bengalos und Pyrotechnik: Bisher gibt es nur Bußgelder

Er erwarte, dass das Thema auf der Innenministerkonferenz (IMK) "konstruktiv" beraten werde, so Herrmann. Die Innenminister beraten bis Freitag in Magdeburg. Eines von mehr als 70 Themen ist dabei der Vorschlag des hessischen Innenministers Peter Beuth (CDU), das Zünden von Bengalos und anderer Pyrotechnik in Stadien oder auf Demonstrationen künftig mit Haft zu bestrafen. Bisher werden solche Aktivitäten nur als Ordnungswidrigkeit eingestuft und mit Bußgeldern belegt.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) und der IMK-Vorsitzende Holger Stahlknecht (CDU) aus Sachsen-Anhalt sind weitere Befürworter des Beuth-Vorstoßes.

"Es ist ein Witz, dass das Abbrennen von Feuerwerk bloß eine Ordnungswidrigkeit ist. In Zukunft muss das strafbewehrt sein. 1.000 Grad heiße Pyros haben nichts mit Fankultur zu tun." Holger Stahlknecht (CDU), Innenminister Sachsen-Anhalt

Kontrolle im Stadion statt Strafe?

Politiker wie Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) halten wenig von der Idee, für das Zünden von Bengalos im Stadion künftig Haftstrafen zu verhängen. Statt härterer Strafen sollten lieber die Sicherheits- und Kontrollmaßnahmen im Stadion verstärkt werden, sagte Pistorius.

Fußballfunktionär spricht von "Effekthascherei"

Der Geschäftsführer des Zweitligisten FC St. Pauli, Andreas Rettig, kritisierte kurz vor der Tagung der Innenminister die Vorschläge für eine Strafverschärfung. "Das ist Effekthascherei, das hat mir nicht gefallen", sagte Rettig bei einer Veranstaltung der Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) in Berlin. Das Vorhaben sei überzogen: "Das hilft niemandem und ist nicht zielführend."