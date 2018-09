Herrmann: Abgelehnte Asylbewerber sollen eher arbeiten können

Abgelehnte Asylbewerber sollen laut dem bayerischen Innenminister dann eine Arbeitserlaubnis bekommen, wenn sie nicht abgeschoben werden können. Zum Beispiel weil das Herkunftsland sie nicht wieder aufnimmt.

Das fordert Joachim Herrmann in einem Interview mit den "Nürnberger Nachrichten". Es sei sinnvoller, dass jemand einer geregelten Arbeit nachgehe als dass er nur herumsitze, sagte Herrmann. CSU-Chef Horst Seehofer und Ministerpräsident Söder seien der gleichen Meinung wie er.

Mehr Fälle auf mögliche Arbeitserlaubnis hin prüfen

Herrmann betont, dass in entsprechenden Fällen schon bisher Arbeitserlaubnisse erteilt wurden. Man wolle in Zukunft aber in noch mehr Fällen prüfen, ob dieser Weg möglich sei. Die Ausländerbehörden sind dazu laut Herrmann in der Lage, weil sie wegen zurückgehender Asylbewerberzahlen nicht mehr so stark belastet seien wie in den vergangenen Jahren.

Kein "Spurwechsel"

Die SPD tritt unter dem Schlagwort "Spurwechsel" für eine grundsätzliche Lösung ein, nach der gut integrierte Asylbewerber mit einem Arbeitsplatz auch dann in Deutschland bleiben können, wenn sie abgelehnt wurden.

Die CSU lehnt einen solchen Spurwechsel strikt ab. In einem anderen Zeitungsinterview warnt der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag Alexander Dobrindt heute davor, "falsche Signale" an Immigranten zu senden.

Eher eine Arbeitserlaubnis als bisher

Auch Innenminister Herrmann spricht nicht von einer grundsätzlichen Lösung; ihm geht es nur um Asylbewerber, bei denen ein Abschiebehindernis besteht.

Trotzdem könnten manche seine Aussagen als leichte Kurskorrektur werten. In bestimmten Fällen könnten Asylbewerber in Bayern zukünftig eher eine Arbeitserlaubnis bekommen als bisher.