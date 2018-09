Herbstanfang: Es war ein Sommer mit Hitze-Rekord und Dürre

An der Wetterstation des Meteorologischen Instituts der Uni München lässt sich ablesen, dass es mit dem heutigen Tag 17 heiße Tage in Folge gab. An diesen war es 30 Grad und heißer. Meteorologen sprechen in diesem Zusammenhang auch von Tropentagen.

"Die Hundstage brachten in diesem Jahr eine Affenhitze, die in die meteorologischen Annalen eingehen wird." BR-Wetterexperte Michael Sachweh

Der Experte verweist darauf, dass es im Jahrhundertsommer 2003 in der bayerischen Landeshauptstadt damals elf heiße Tage gab. Diese Bilanz gilt auch für Würzburg, Nürnberg und Regensburg. Besonders Franken sowie Teile der Oberpfalz waren den Angaben nach in diesem Jahr von der tropischen Hitze betroffen.

Hitzewelle Höhepunkt eines ungewöhnlichen Sommers

Es war allerdings nicht nur heiß in diesem Sommer, sondern auch trocken. Viele Landwirte klagten über Ernteausfälle aufgrund der Dürre. Obst dagegen gab es reichlich.

"Es ist zu früh für eine abschließende Sommerbilanz 2018, doch es zeichnet sich anhand der Zahlen immer deutlicher ab, dass dieser Sommer "auf Augenhöhe" ist mit den Extremsommern 1947, 2003 und 2015." BR-Wetterexperte Michael Sachweh

Seinen Worten nach hat sich die Anzahl sehr warme Sommer in den 2000er Jahren gehäuft.

"Pipilotta" Tier des Sommers

Vermutlich ist das Tier des Sommers auch ein Opfer der Trockenheit. In Karlsruhe verfolgte das Eichhörnchen Pippilotta Anfang August recht hartnäckig einen Mann. Dieser wusste sich nicht anders zu helfen, als die Polizei um Hilfe zu bitten. Wie sich später herausstellte, war das Tier erst ein paar Wochen alt. Das Jungtier fiel wohl aus dem heimischen Kobel und war vor lauter Trockenheit schwach und dehydriert.