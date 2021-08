Hepatitis-Viren in verschiedenen Leberwurst-Sorten

Verbraucherschützer und Lebensmittelforscher des RKI warnen vor dem Verzehr von Leberwurst. Stichproben unterschiedlicher Leberwurstsorten hatten bei Untersuchungen teils signifikante Werte von Hepatitis E-Viren in sich. Insgesamt zehn Wurstsorten aus Supermärkten, Discountern und Bioläden waren im Labor analysiert worden. In sieben von zehn Proben wurde dabei das Virus nachgewiesen.

Verbraucherzentrale: "Erschreckend hohe Belastung"

Ernährungsexpertin Britta Schautz von der Verbraucherzentrale Berlin zeigte sich über das Ergebnis von 70 Prozent verunreinigter Wurst entsetzt. "Wir wissen zwar, dass die Belastung in den letzten Jahren zugenommen hat, aber dass so viele Proben wirklich Viren aufweisen, das ist schon erschreckend," sagte sie gegenüber dem rbb-Verbrauchermagazin "SUPER.MARKT".

Die Hersteller berufen sich indes auf die sichere Herstellung der Leberwurst durch Erhitzen. Danach seien die Viren zwar noch nachweisbar, es gehe aber keine Gefahr mehr von ihnen aus. Ein Restrisiko sei jedoch nicht auszuschließen, warnt Verbraucherschützerin Schautz.

Leberentzündungen Hepatitis A und B durch Impfung vermeidbar

Verunreinigungen im Trinkwasser mitverantwortlich

Das Hepatitis E-Virus wird vor allem durch kontaminiertes Trinkwasser oder verunreinigte Lebensmittel übertragen. Es kann zu schweren Leberentzündungen beim Menschen führen. Seit Jahren steigen die Fallzahlen von Hepatitis E-Erkrankungen in Deutschland rasant an. Deshalb haben das Robert-Koch-Institut, die Universität Tübingen und das Bundesinstitut für Risikobewertung 2020 nach den Ursachen dafür geforscht. "

Hintergrund ist, dass wir wissen, dass dieses Virus vor allem in Hausschweinen und in Wildschweinen sehr weit verbreitet ist, und dass man sich über den Verzehr von Lebensmitteln von diesen infizierten Tieren auch infizieren kann", so Reimar Johne vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Das Bundesinstitut für Risikobewertung rät deshalb: "Wer sichergehen will und der gerade zu einer hochempfindlichen Risikogruppe gehört, der sollte im Zweifel auf den Verzehr auch solch einer Leberwurst verzichten."