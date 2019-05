24.05.2019, 20:47 Uhr

Henning Scherf: Rot-Rot-Grün in Bremen wäre Zeichen für den Bund

In Bremen könnte es zu einer rot-rot-grünen Koalition kommen, meint Altbürgermeister Henning Scherf (SPD). Diese könnte dazu beitragen, dass sich so etwas in der Nach-Merkel-Phase als Alternative entwickelt, sagte er mit Blick auf die Bundestagswahl.