06.10.2024, 22:38 Uhr Audiobeitrag

> Helgolandfähre muss nach Stromausfall abgeschleppt werden

Helgolandfähre muss nach Stromausfall abgeschleppt werden

Ein Fahrgastschiff mit 250 Passagieren an Bord auf dem Rückweg von Helgoland nach Büsum trieb am Abend nach einem Stromausfall antriebslos auf der Nordsee. Aus eigener Kraft schaffte es die Fähre nicht in den Hafen. Sie muss abgeschleppt werden.

Von BR24 Redaktion