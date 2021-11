Helge Braun: Der CDU-Kandidat im Porträt

Der 49-jährige Helge Reinhold Braun will CDU-Parteivorsitzender werden. Eigentlich hatte mit ihm niemand gerechnet, doch plötzlich ist er da und wirft seinen Hut in den Ring. Wer ihn kennt, der weiß: Der Mann hat enorm viel Ehrgeiz und Power.

Braun, der fleißige Verwalter

Der Arzt aus Gießen ist ein angenehmer Gesprächspartner, er gilt als jemand, der seine Arbeit sehr korrekt macht, mit klarem Verstand. Zugleich hat er aber den Ruf, ein etwas langweiliger Verwalter von Angela Merkel zu sein. Und als Kanzleramtsminister ist er natürlich auch mitverantwortlich zum Beispiel für eine Corona-Politik, bei der Fehler gemacht wurden.

Brauns Chancen, CDU-Chef zu werden seien nicht gut, so ist es zu hören. Er stünde eindeutig auf dem Außenseiterposten, wohl deshalb, weil er noch für die alte Merkel-Politik steht. Doch niemand weiß, wie am Ende die mehr als 400.000 CDU-Mitglieder entscheiden werden.

Auf Angela Merkel-Kurs

Im März 2018 wird Helge Braun Chef des Bundeskanzleramts und Bundesminister für besondere Aufgaben. Er gilt als Berater und zugleich auch als enger Vertrauter der Kanzlerin. Er kommt mit ihrem hohen Arbeitstempo gut mit, denn die Kanzlerin hat hohe Erwartungen. So kann es passieren, dass sie zu jeder Tages- und Nachtzeit einen Vorgang auf den Weg bringt, um den sich dann der Kanzleramtsminister kümmern muss. Wenn es keine nächtlichen Aufträge gibt, dann beginnt der Tag immer morgens um 7:45 Uhr bei Angela Merkel im Büro mit einem Gespräch. Braun erledigt seinen Job präzise und sehr gut, heißt es.

Er ist seit 18 Jahren Kreisvorsitzender seines CDU-Verbandes in Gießen. Und hat damit eine Menge Partei-Erfahrung und vor allem Nähe zur Basis. Darauf baut er auch seine Bewerbung als Parteivorsitzender auf. Er sei nah dran an der Partei, sagen sie in Gießen, und wisse genau, was die Basis bewege.

Braun und die Medien

Damals, als etwa Frank-Walter Steinmeier Chef des Bundeskanzleramtes unter Gerhard Schröder war, tauchte Steinmeier nur sehr selten in den Medien auf. Als Kanzleramtschef arbeitete man eher im Hintergrund. Doch das ist heute grundlegend anders.

Helge Braun ist während der Corona-Pandemie häufig zu sehen. Laut meedia.de belegte er im Jahr 2020 in TV-Talkshows Platz neun der am meisten eingeladenen Gäste. Ein Jahr zuvor tauchte er in dieser Liste überhaupt nicht auf.

Was sagt Braun über sich?

Auf seiner Website gibt Braun viel Privates preis. Er zeigt sich zusammen mit seiner Frau im Garten und erklärt, dass er die wenige Freizeit, die er habe, sehr genieße, um zum Beispiel auf dem Markt zusammen mit seiner Frau einkaufen zu gehen.

"Meinen Beruf als Arzt vermisse ich immer dann, wenn ich in der Politik von besonders viel Bürokratie aufgehalten werde. Dann träume ich schon davon, im Notarztwagen zu sitzen, mal wieder praktischer zu arbeiten."

"Die Stärkung des ländlichen Raumes ist für mich von großer Bedeutung: Verlässliche Bedingungen für die Landwirtschaft, der Erhalt von Arztpraxen, eine gute Nahversorgung sowie die Anbindung aller Haushalte an das schnelle Internet - dafür arbeite ich tagtäglich."

Lebenslauf von Helge Braun