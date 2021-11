Helfer ohne Lobby - Warum es die Pflege so schwer hat

Anders als Eisenbahner und Klimaschützer verstehen es Pflegekräfte nicht so gut, ihre Interessen publik zu machen und durchzusetzen. Auch wenn vereinzelt Demonstrationen stattfinden. Dabei sind es die Pflegerinnen und Pfleger, die in der Corona-Pandemie mit am stärksten belastet sind. Warum wird ihre Leistung nicht besser honoriert?

Grund 1: Das historisch geprägte Berufsbild der selbstlosen Hilfe

Die Frustration einer angehenden Krankenpflegerin aus Augsburg scheint schon jetzt, in der Ausbildung, durch – genau wie ihre ursprüngliche Motivation: "Ich mach meinen Job wahnsinnig gern, ich helfe Menschen wahnsinnig gern, das ist einfach unser Ding, aber ja… Irgendwann geht’s auch einfach nicht mehr."

Helfen, da sein, unterstützen. Pflegekräfte berichten immer wieder, dass sie im Falle eines Streiks das Gefühl hätten, ihre Patienten und Patientinnen im Stich zu lassen. Sich lieber um andere kümmern als um sich selbst? Als der Beruf im 18. und 19. Jahrhundert entstand, war er in Deutschland stark durch das Konzept der christlichen Nächstenliebe geprägt, lateinisch "caritas".

Als typische Frauenarbeit nicht gut bezahlt und eher eine Hilfstätigkeit – was sich in der öffentlichen Wahrnehmung hält, sagt der Politikwissenschaftler Wolfgang Schroeder von der Universität Kassel, vor allem in Abgrenzung zu anderen medizinischen Jobs: "Insgesamt fällt auf im internationalen Vergleich, dass die deutschen Pflegekräfte in der Regel höherwertige Tätigkeiten nicht praktizieren können, weil die Ärzte eine gewisse Vorrangstellung beanspruchen und sagen, das ist unser Geschäft, damit habt ihr nix zu tun und das geht auch zu Lasten des Selbstbewusstseins."

Grund 2: Die Träger-Landschaft

Das spielt eine sehr wichtige Rolle, weil konfessionelle Träger wie die Caritas oder Diakonie klassischerweise einen sehr starken Einfluss haben. Und bei den konfessionellen Trägern ist von vornherein ein "Dritter Weg" vorgesehen, das heißt die Gewerkschaften sind da gar nicht mit am Tisch. Der kirchliche Dritte Weg – das bedeutet, dass Arbeitsbedingungen nur in einer Kommission ausgehandelt werden sollen. Streik ist nicht erlaubt.

Und dann gibt es noch die öffentlichen, die kommunalen Träger. Dort ist eigentlich immer noch der größte gewerkschaftliche Organisationsgrad vorhanden und die mithin auch eher willkommene Arbeit von Betriebsräten bzw. Personalräten und gewerkschaftlicher Mitwirkung. Das gilt vor allem für Krankenhäuser. Es gibt aber auch fast 15.000 ambulante Pflegedienste – teils sehr kleine Einrichtungen, oft privatwirtschaftlich, ohne Betriebsrat. Und: Pflege ist und bleibt nun mal ein sozialpolitisches Feld, mit vielen Regelungen und Gesetzen. Unmutsadressat deswegen oft: "die Politik."

Egal, in welcher Einrichtung: In der klassischen Arbeitskampfstruktur – Arbeitnehmer- versus Arbeitgeberinteressen – nimmt auch der Staat eine zusätzliche und gewichtige Rolle ein.

Grund 3: Nur wenige Pflegekräfte sind Mitglied einer Gewerkschaft

Schätzungen gehen davon aus, dass nur etwa zehn Prozent der Pflegenden gewerkschaftlich organisiert sind. Mitgliedsbeiträge gehen vom sowieso als zu wenig empfundenen Gehalt ab. Weniger Mitglieder heißt weniger Streikende, heißt weniger Drohkulisse. Und weniger neue Vernetzung – ein Teufelskreis, sagt Politikwissenschaftler Schroeder: "Wenn ich wenig Mitglieder habe, hab' ich wenig Ressourcen, um mit eigenen Persönlichkeiten, Organizern, Ansprechpartnern in den Häusern präsent zu sein. Diese Präsenz ist aber wichtig für die Beschäftigten, dass sie eine Idee haben, wer ihnen wie zur Seite stehen könnte. Denn es ist ein Unterschied, ob ich abstrakt weiß, ja, da gibt’s ne Gewerkschaft, oder ob ich konkret erfahre, ja, dieser Vertrauensmann, Vertrauensfrau, dieser gewerkschaftlich Ansprechpartner hat Ideen, was wir hier tun könnten."

Grund 4: Die Arbeitsbelastung

Typische Sätze, die man von den Pflegerinnen und Pflegern hört: "Das Problem ist, wir haben so viel zu tun und man kommt manchmal nicht hinterher mit der Arbeit." - "Also ich habe im Monat 28 Tage gearbeitet. 28 Tage. Und zusätzlich habe ich noch einen Nebenjob, weil München auch echt teuer ist."

Hinzu kommt der Schichtdienst oder der hohe Frauenanteil: Frauen, die zusätzlich wesentlich mehr Care-Arbeit innerhalb der eigenen Familie übernehmen. Was tun für eine stärkere Interessensvertretung des Pflegepersonals?

Politikwissenschaftler Schroeder, der viel zu Pflege und Arbeitskampf geforscht hat, sagt: in die Gewerkschaft eintreten. Dass der Verband der Unikliniken als Arbeitgeber jetzt beispielsweise der Gewerkschaft Verdi fehlende Nächstenliebe vorgeworfen hat, weil ausgerechnet in der Pandemie gestreikt werde, sieht er kritisch: "Weil es ja nie einen Zeitpunkt gibt, wenn man diese Definition heranzieht, wann so ein engagiertes Vorgehen gut ist. Man muss es eher umdrehen: Wenn es gelingt, durch ein engagiertes Auftreten dazu beizutragen, dass die Arbeitsbedingungen besser werden, dann wird ja auch die Qualität der medizinischen Betreuung besser."

Es brauche aber auch gewerkschaftliche neue Strategien, um in Zukunft mehr Streikende zu rekrutieren – vor allem eine Ansprache, die die Pflegenden in ihren unterschiedlichen Lebenslagen und Fragen abholt. Es ist eben ein Unterschied, ob man Teilzeit, Vollzeit ist, ob man an- und ungelernt ist, Fachkraft ist, ob man einen Migrationshintergrund hat, man braucht für all diese Lagen auch Leute, die da auch kommunikationsfähig sind. Denn an kollektiver Unzufriedenheit mangelt es sicher nicht.