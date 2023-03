Heizung-Aus: FDP gegen großes Förderprogramm

Horneffer: Klimakrise für viele einfach nicht greifbar genug

Deutschland müsse insgesamt schneller werden in Sachen Klimaschutz, betonte Horneffer. Das verdeutliche auch der am Montag veröffentlichte Bericht des Weltklimarates. Laut diesem wir sich die Erde womöglich schon in den Jahren 2030 bis 2035 auf 1,5 Grad erwärmen. "Wenn man wissen will, wie sich 1,5-Grad anfühlen, der muss nur nach Deutschland kommen. Wir haben hier schon 1,7 Grad Erwärmung", so die Wetterexpertin. Die Folgen dieser Entwicklung könne man im Ahrtal oder an der Dürre im vergangen Jahr sehen.

FFF: "Emissionshandel erster guter Vorschlag der FDP"

Ginge es nach FDP-Politiker Lukas Köhler müsse man grundlegend weg von Einzelmaßnahmen wie den Austausch von klimaschädlichen Heizungen und besser auf große Maßnahmen setzen. Deutschland müsse hierbei eine Vorreiterrolle einnehmen, zum Beispiel der Leitmarkt für E-Fuels werden. Außerdem wünsche er sich einen europaweiten Emissionshandel, durch den die CO2-Ausstöße marktwirtschaftlich geregelt würden. Positiv darauf reagierte Klimaaktivistin Pauline Brünger: "Ich freue mich darüber, dass ich das Gefühl habe, dass das allererste Mal ein Vorschlag von Seiten der FDP kommt, um etwas einzusparen".