Heißes Thema für den Weltklimagipfel: CO2-Kompensation

Die Grundidee ist simpel: Für das Klima ist es egal, wo ein Treibhausgas herkommt. Warum also nicht dort einsparen, wo es besonders einfach, beziehungsweise günstig ist? CO2-Kompensation heißt das Prinzip – und es ist nicht neu. Seit den 1990er-Jahren und dem Kyoto-Protokoll gibt es den Handel mit CO2-Zertifikaten. Das System hat mehr schlecht als recht funktioniert, aber es hat dafür gesorgt, dass viele gute Klimaprojekte in ärmeren Ländern entstanden sind, finanziert von reichen Industrienationen und auch Privatleuten und Unternehmen.

Seit Paris geht die Rechnung nicht auf

Doch seit Anfang dieses Jahres hat das Pariser Klimaabkommen das Kyoto-Protokoll abgelöst. Seitdem haben nicht nur reiche Industriestaaten Klimaziele und können sich ihre Bilanzen aufbessern, indem sie Klimaprojekte in anderen Ländern finanzieren, sondern alle Länder der Erde, erklärt Juliette de Grandpré, Referentin für Klimaschutz beim WWF Deutschland.

Gefahr der Doppelzählung seit Jahren ungelöst

Das schafft aber einen Interessenkonflikt. Denn CO2-Einsparung ist jetzt ein begehrtes Gut. Die Gefahr, dass sich ab jetzt zwei Länder - eines, das bezahlt und eines, in dem das Projekt ist - die CO2-Einsparung anrechnen, wächst. Diese Doppelzählung von Klimaprojekten war den Staaten im Pariser Abkommen von 2015 bewusst, sie haben es in Artikel 6 explizit verboten. Nur wie das geschehen soll, wurde nicht erläutert.

Für die EU und Deutschland ist das Problem übrigens gar nicht so drängend. Die EU will nämlich ihre Klimaziele ganz ohne Kompensation schaffen. Aber viele andere Länder setzen weiter auf Kompensation und Zertifikate. Für die soll es endlich klare Regeln geben, erwartet Lambert Schneider vom Öko-Institut und Mitglied des EU-Verhandlungsteams in Glasgow: "Es wird in jedem Fall einen Zertifikatemarkt geben für den Handel zwischen Ländern und mit allergrößter Wahrscheinlichkeit können auch Unternehmen oder private Akteure diese Zertifikate kaufen.“

Freiwilliger Markt für Zertifikate

Wer auf diesem Markt Klimazertifikate kauft, muss den Standards und Anbietern vertrauen, dass Emissionsminderungen nicht doppelt angerechnet werden. Mit "atmosfair" hat ein deutscher Anbieter jetzt ein Abkommen mit Nepal geschlossen und den Vertrag für ein Biogasanlagenprojekt unterzeichnet – das erste dieser Art. Es sichert den Käufern der Zertifikate zu, dass das gesparte CO2 nicht in der Bilanz des Staates Nepal angerechnet wird. Etliche andere Anbieter und Standards sind hier allerdings weniger genau.

Die Rechnung mit der Klimaneutralität

Ein Riesenproblem, sagt Juliette de Grandpré vom WWF Deutschland: "Wenn wir so weitermachen, ist die ganze Welt angeblich klimaneutral, das heißt, alle Unternehmen sind klimaneutral, alle Länder sind klimaneutral und wir haben immer noch 30 Milliarden Tonnen CO2 in der Welt."

Das heißt aber nicht, dass die Klimaprojekte nichts wert wären. Jede Klimaschutzmaßnahme hilft. Nur, die Kompensationsrechnung geht nicht mehr auf. Nicht nur, weil doppelt gezählt werden könnte, sondern vor allem, weil mehr fürs Klima unternommen werden müsste - von jedem Land, jedem Unternehmen und jedem Menschen.