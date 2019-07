25.07.2019, 15:50 Uhr

Heiß wie nie: Paris stellt mit 40,6 Grad neuen Hitzerekord auf

Paris hat seinen Hitzerekord geknackt. Mit 40,6 Grad war es in der französischen Hauptstadt am Donnerstagmittag so heiß wie nie zuvor seit Beginn der Temperaturaufzeichnung. Gemessen wurde die Rekordhitze am Park Montsouri im Süden der Stadt.