Heiraten in Zeiten von Corona: Trauen sie sich?

Eineinhalb Jahre haben Julia und Güwen ihre Hochzeit geplant: eine freie Trauung unter freiem Himmel, Essen und Tanzen mit 100 Gästen in der Hochzeitsscheune auf einem Hof im Allgäu. Ein Traum. Durch Corona wird daraus für die beiden ein Albtraum. Die beiden entscheiden sich nämlich gegen eine Hochzeit zum ursprünglichen Termin Anfang Juli 2020. Sie wollen auf Mai oder Juni 2021 verschieben. Kein Problem, wird halt dann ein bisschen teurer, heißt es von der Location.

Doch dann der Schock für Julia und Güwen: "Wir dachten am Anfang, es sind vielleicht ein paar hundert Euro. Wir wären da auch gerne einen Kompromiss eingegangen." Sie seien dann schon schockiert gewesen, als sie gehört haben, wie hoch der Preis geworden ist. Das Ganze hätte sie im Vergleich zum ursprünglichen Preis 12.000 Euro zusätzlich gekostet.

Bei den Hochzeits-Locations explodieren die Preise

Ist das die neue Post-Corona-Realität? Explodierende Preise bei den Hochzeits-Locations, um die Ausfälle von 2020 zu kompensieren und das eigene Überleben sichern zu können? Oder ist das einfach nur dreist? Brautpaare, die ihre gerade Hochzeit planen, sind vorsichtiger geworden, beobachtet Trauredner Thorsten Friedrich aus Kaufbeuren.

"Viele Ehepaare haben scheinbar Angst, dass sie in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen. Und somit wird gerade kein Geld ausgegeben für Hochzeiten beziehungsweise es ist natürlich so, dass man für die Hochzeits-Locations dann hohe Anzahlungen leisten muss und man weiß ja gar nicht, ob diese Location im nächsten Jahr noch existiert. Was ist, wenn die Hochzeits-Location insolvent geht? Dann ist die Anzahlung weg und man selbst wird keine Hochzeit haben." Thorsten Friedrich, Trauredner

Große Lücken in der Hochzeits-Vorsaison 2021

Lediglich acht von 40 Hochzeiten sind in Thorsten Friedrichs Kalender für 2020 übriggeblieben. Und für die Hochzeits-Vorsaison von März bis Mai 2021 klaffen derzeit auch noch große Lücken. Dafür wird’s 2021 zur Hauptsaison von Mai bis Oktober doppelt stressig.

"Wir müssen eine Trauung relativ früh am Nachmittag oder Mittag machen und eine zweite Trauung gegen Abend. Dass wir also pro Tag zwei Trauungen machen müssen, das sollten sich die Paare auch überlegen. Also der klassische 14 Uhr-Termin wird so wahrscheinlich im nächsten Jahr nicht haltbar sein." Thorsten Friedrich, Trauredner

Ersatztermine und andere Lösungen

Glück im Corona-Unglück hat Alexandra. Ihre Hochzeitslocation, ein Bio-Bauernhof mit riesiger Obstwiese und Blick auf den Ammersee, war für heuer komplett ausgebucht. Sie hat gemeinsam mit allen Paaren Ersatztermine und Lösungen gefunden, mit denen alle Beteiligten happy sind: "Inzwischen sieht mein Buchungskalender aus wie ein Kunstwerk: durchgestrichen, neu geschrieben, Neonmarker, verändert. Ich glaube, den werden wir uns einrahmen. Denn so etwas wie 2020 haben wir alle noch nicht erlebt. Über eine zweite Welle möchte ich nicht einmal nachdenken."

Corona stellt nicht nur Hochzeitspläne auf den Kopf, sondern scheint auch die Einstellung zum Heiraten insgesamt zu verändern. Und das kann man durchaus positiv sehen, findet Trauredner Thorsten Friedrich: "Früher hat man seine Hochzeit in der Regel innerhalb von sechs Monaten geplant." In der Vergangenheit lagen wir jetzt oft bei ein bis eineinhalb Jahren. Eine sehr, sehr lange Vorbereitungszeit, wo man manchmal schon gar nicht mehr wusste, was man überhaupt tun soll. Ich glaube, sechs oder auch nur drei Monate reichen komplett, um eine schöne Trauung vorzubereiten."

Anzahlung nach viel Bibbern zurückbekommen

Julia und Güwen haben inzwischen auch einen neuen Termin gefunden: Ein Brücken-Feiertag im Mai 2021. An einer neuen Location. Die mehreren tausend Euro Anzahlung für ihren ursprünglichen Hochzeitsort hielten sie schon für abgeschrieben. Aber der Betreiber scheint nun einzulenken, erzählt eine erleichterte Julia: "Nach viel Bibbern kam endlich die Antwort, dass wir Gott sei Dank die Anzahlung zurückerstattet bekommen. Dann können wir endgültig dieses Thema auch abhaken und uns auf unsere neue Hochzeit nächstes Jahr freuen."