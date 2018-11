13.11.2018, 08:00 Uhr

Heinrich Bedford-Strohm: "Ich bitte Sie, sich bei uns zu melden"

Der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland erklärt im Interview mit der radioWelt, was die evangelische Kirche tun will, um Missbrauch in Zukunft zu verhindern und wie sie junge Menschen wieder für die Kirche begeistern will.