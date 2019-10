Heimat edelster Stoffe – die Äußeren Hebriden

Donald John Mackay sitzt an seinem alten Hattersley-Webstuhl und beginnt, wie auf einem Fahrrad zu treten. Klappernd fliegen die Fäden in verschiedenen Farben von links nach rechts und von rechts nach links. Reihe um Reihe schließt sich an den Wollstoff an. Seit über 50 Jahren macht Donald John das schon. Das Weben hat er von seinem Vater gelernt, als er zwölf Jahre alt war. Heute ist er der Doyen, der Weber auf der Insel Harris.

Absturz in den 60ern

Donald John hat die Höhen und Tiefen der Harris Tweed-Produktion miterlebt. Den Absturz in den 60er-Jahren, als Kunstfasern wie Nylon und die Textilindustrie in Billiglohnländern den traditionellen Wollstoff ablösten. Mehr als tausend Weber auf den Äußeren Hebriden wurden damals aus dem Geschäft gedrängt.

Ein Vertreter von Nike brachte die Rettung

2003 stand dann aber auf einmal ein Vertreter des US-Sportschuh-Herstellers Nike vor Donald Johns Webhütte und fragte ihn, ob er nicht vielleicht Harris Tweed für eine neue Schuhkollektion weben könne?

"Am Anfang wollten sie 25 Meter von mir. Sie schickten mir eine Zeichnung mit dem Muster, das ihnen vorschwebte. Und ich sagte, ich kann das machen. Ich habe ihnen dann aber noch andere Muster geschickt, die ich bereits gewebt hatte. Die haben sie dann genommen und ihre eigene Zeichnung vergessen. Am Ende wollte Nike sogar 20.000 Meter – und aus der Dreitagewoche in der Shawbost Mill wurden 24 Stunden Arbeit an sechs Tagen der Woche." Donald John Mackay, Weber auf Lewis

So rettete die junge Marke den guten alten Harris Tweed. Auch die Unternehmen Converse und Clark fingen an, Schuhe mit Wollstoff-Applikationen zu produzieren. Pariser Modeschöpfer wie Chanel und die Londoner Punk-Ikone Vivienne Westwood setzten plötzlich wieder auf den Tweed von der Insel.

Handy-Schutzhüllen aus Tweed

Der Harris Tweed hat zwar noch bei weitem nicht die Rekord-Produktion von Mitte des vorigen Jahrhunderts erreicht, aber Nike hat immerhin einen neuen Aufschwung ausgelöst, so dass die Produktion auf den Inseln wieder mehr als 200 Menschen Arbeit gibt. Heute werden aus dem exklusiven Wollstoff nicht nur Jacketts hergestellt, sondern auch Vorhänge, Möbelbezüge, Taschen, Portemonnaies und sogar Handy-Schutzhüllen.