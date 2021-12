BR24live 19.30 Uhr: Heilige Nacht in Rom – Christmette mit Papst

Neben Ostern ist Weihnachten für viele Gläubige der Höhepunkt im Kirchenjahr: Mehr als zwei Milliarden Christen weltweit feiern in diesen Tagen das Fest der Geburt Jesu Christi. Dazu zählen rund 1,3 Milliarden Katholiken mit ihrem Kirchenoberhaupt, Papst Franziskus in Rom. Dieser feiert an Heiligabend die traditionelle Christmette im Petersdom. Um 19.30 Uhr geht es los – das BR Fernsehen und BR24 übertragen den Gottesdienst live (eingebettet über diesen Artikel).

Mindestabstand und Maske im Petersdom

Eingeschränkt werden die Weihnachtsfeierlichkeiten durch die Bedingungen der Corona-Pandemie – und nochmals verschärft durch die Virusvariante Omikron. Die Gläubigen in der Basilika müssen sich an die derzeit geltenden Regeln wie den Mindestabstand und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung halten.

Im vergangenen Jahr hatte das katholische Kirchenoberhaupt unter strengen Auflagen mit lediglich einigen Dutzend Menschen die Weihnachtsmesse gefeiert. Auch dieses Jahr dürften im Petersdom deutlich weniger Kirchengänger anwesend sein als in Nicht-Corona-Zeiten.

Papst dankt Gesundheitspersonal

Papst Franziskus dankte zu Weihnachten dem Personal im Gesundheitswesen. "Wir erkennen oft die Größe der täglichen Arbeit dieser Ärzte, Krankenschwestern und Gesundheitsmitarbeiter nicht an, und stattdessen sollten wir alle jedem von ihnen dankbar sein", sagte der 85-Jährige den italienischen Zeitungen "La Stampa" und "La Repubblica".

Anfang Juli hatte Franziskus nach einer Darm-Operation zehn Tage in einer Klinik in Rom verbracht. Ein Krankenpfleger habe ihm damals das Leben gerettet, verriet er einige Wochen später dem spanischen Radiosender Cope. "Gott sei Dank, es geht mir gut", erklärte er nun in dem Zeitungsinterview. Wegen der noch verheilenden Operationsnarbe sei er noch etwas wackelig auf den Beinen. 2022 wolle er aber wieder zu weiteren Reisen aufbrechen.

mit KNA und dpa