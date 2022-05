"Heile-Welt-Blase": Kritik an Brief gegen schwere Waffen wächst

"Er ist eher eine intellektuelle Beleidigung", so bewertet der Münchner Soziologe Armin Nassehi auf Twitter den offenen Brief, in dem sich 28 Intellektuelle und Personen aus Kunst und Kultur an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gewandt hatten. Der Brief war eine Reaktion darauf, dass der Bundestag am Donnerstag mit großer Mehrheit die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine gebilligt hatte. Die Befürchtung der Unterzeichnenden, darunter "Emma"-Herausgeberin Alice Schwarzer, der Schauspieler Lars Eidinger und der Kabarettist Gerhard Polt: Weitere schwere Waffen könnten zu einer Eskalation führen, der russische Präsidenten Wladimir Putin könne darin etwa einen Anlass sehen, den Krieg auf die Nato auszuweiten. Unter dem Hashtag #offenerbrief häufte sich am Wochenende wiederum auf Twitter die Kritik an dieser Position.

Armin Nassehi kritisiert den offenen Brief scharf

In seinem Thread seziert Nassehi die Argumentation des Briefes: Waffenlieferungen als mögliches Motiv für eine Ausweitung des Krieges seien "zu simpel". Der völkerrechtswidrige Angriff auf die Ukraine sei bereits verbrecherisches Motiv genug, unabhängig von einem potentiellen Atomschlag. Der Brief enthalte außerdem genau diejenige Reaktion, die sich Putin durch einen angedrohten Atomschlag erhoffe: Zurückhaltung.