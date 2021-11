Heil plant offenbar Rückkehr zu Homeoffice-Pflicht

Wie kommt Deutschland durch den Corona Winter 2021/2022? Angesichts dramatisch steigender Inzidenzen fordern immer mehr Mediziner und Virologen schärfere Regeln, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Bislang kamen von den Parteien der möglichen Ampel-Koalition allerdings nur wenig konkrete Vorschläge, die dazu beitragen könnten. In den Reihen der SPD will man nun offenbar auf altbekannte Maßnahmen zurückgreifen. So soll beispielsweise die Pflicht zum Homeoffice wieder eingeführt werden.

Rückkehr zu Homeoffice-Pflicht geplant

Das Arbeitsministerium von Hubertus Heil (SPD), der noch geschäftsführend im Amt ist, hat einen entsprechenden Entwurf vorbereitet. Dieser Entwurf muss nun aber noch in den Fraktionen der möglichen künftigen Ampel-Regierung aus SPD, FDP und den Grünen besprochen werden. In dem Entwurf sei eine Verpflichtung sowohl für Arbeitgeber also auch für Mitarbeiter vorgesehen, heißt es aus Regierungskreisen.

Arbeitgeber müssen ihren Beschäftigten dann unabhängig vom Impfstatus anbieten, dass Büroarbeit oder ähnliche Tätigkeiten auch in der eigenen Wohnung ausgeführt werden können, wenn keine zwingenden Gründe dagegen sprechen. Umgekehrt wären dem Entwurf zufolge auch die Arbeitnehmer verpflichtet, so ein Homeoffice-Angebot anzunehmen, wenn sie ihrerseits keine wichtigen Gründe haben, die dagegen sprechen.

Ampel-Koalitionäre beraten noch darüber

Laut Informationen der "Bild" beraten die Bundestagsfraktionen der Ampel-Parteien seit dem Wochenende über den Entwurf. Insbesondere bei der FDP ist demnach noch unklar, wie sie sich dazu positioniert. Grünen-Chef Robert Habeck signalisierte gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe bereits seine Zustimmung.

Die vorherige coronabedingte Homeoffice-Pflicht in den Unternehmen war Ende Juni ausgelaufen. Seit Januar 2021 mussten Arbeitgeber überall dort, wo es möglich ist, Homeoffice anbieten. Im April wurden die Regelungen nachgeschärft und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gesetzlich verpflichtet, das Angebot auch anzunehmen.

Auch 3G-Regelung soll kommen

Vorgesehen ist laut dem Entwurf auch die bundesweite Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz. Konkret bedeutet das, Beschäftigte sind dann verpflichtet, bei der Arbeit einen Impf- oder Genesenen-Nachweis vorzulegen. Wer dies nicht kann, muss sich demnach täglich testen lassen. Der Arbeitgeber muss die Nachweise kontrollieren. In Bayern gilt die 3G-Pflicht bereits.

"Verantwortlich für die Beibringung des Testzertifikats (zum Beispiel durch Wahrnehmung eines Bürgertests) sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer", so das Papier aus dem auch die Nachrichtenagentur AFP zitiert. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein, ein PCR-Test 48 Stunden.

Arbeitgebern droht Bußgeld

Die Kontrolle durch die Arbeitgeber sei dabei auch in deren Interesse, weil etwa Personalausfälle durch Erkrankung oder Quarantäne vermieden werden könnten. Wenn ein Beschäftigter keinen Nachweis vorlegt, soll dies dem Gesetzentwurf zufolge als Ordnungswidrigkeit gelten. Arbeitgebern droht demnach ein Bußgeld, wenn sie ihrer "Kontroll- und Dokumentationspflicht" nicht nachkommen.

Zur Begründung dieser strengen Vorgaben heißt es in dem Entwurf, "die Verarbeitung der Nachweise über den Status geimpft, genesen oder getestet von Beschäftigten zum Zwecke der Zugangsbeschränkung der Arbeitsstätte ist im Sinne dieser Vorschrift aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit erforderlich, um die Weiterverbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 an diesem Ort zu begrenzen". Die Datenverarbeitung stehe auch nicht außer Verhältnis zu den datenschutzrechtlichen Belangen der betroffenen Beschäftigten.

Esken: Wollen gut durch den Winter kommen

SPD-Chefin Saskia Esken hatte sich bereits Samstagabend für Nachbesserungen des Entwurfs für das neue Infektionsschutzgesetz ausgesprochen. "Es ist sehr gut möglich und ich würde es an Stellen auch befürworten, dass wir den Gesetzentwurf nochmal nachschärfen", sagte Esken dem ARD-Hauptstadtstudio. Diskutiert werden müsse neben regelmäßigen Corona-Tests für Beschäftigte in Bereichen wie der Pflege oder in Schulen "auch eine Impfpflicht in diesen Bereichen".

Zu einem möglichen weiteren Lockdown sagte Esken, "wir wollen es möglich machen, dass alle gut geschützt sind und dass wir gut durch den Winter kommen mit Beschränkungen, die diejenigen, die vernünftig sind, die geimpft sind, die sich auch regelmäßig testen lassen, die eine Auffrischimpfung bekommen, dass die diese Beschränkungen nicht ertragen müssen".

Die Infektionen in Deutschland steigen derzeit stark. Am Sonntag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 289 und erreichte damit den siebten Tag in Folge einen neuen Höchststand.