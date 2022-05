Heil plant Klimageld für Mittel- und Geringverdiener

Zusätzlich zum von der Ampelkoalition beschlossenen Entlastungspaket für Bürgerinnen und Bürger plant Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil offenbar weitere Finanzhilfen. Der SPD-Politiker kündigte die Einführung eines sogenannten "sozialen Klimageldes" für Menschen mit niedrigem oder mittlerem Gehalt an. Damit sollen die Folgen der steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen weiter abgemildert werden. Die Details will Heil vorher aber noch mit Vertretern von Grünen und FDP besprechen.

Alleinstehende bis 4.000 Euro Bruttoeinkommen im Fokus

Laut Heil soll das Geld einmal im Jahr ausbezahlt werden. "Es soll Menschen zugutekommen, die als Alleinstehende weniger als 4.000 Euro brutto und als Verheiratete zusammen weniger als 8.000 Euro brutto im Monat verdienen - also denjenigen, die normale und geringe Einkommen haben", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Über die genaue Staffelung und den Umfang sei in der Koalition noch zu sprechen. Es muss sich demnach noch zeigen, ob Grüne und FDP mitmachen.

Der Minister kritisierte, dass die aktuell beschlossenen Maßnahmen, zu denen unter anderem auch das 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr gehört, angesichts der hohen Inflation noch zu wenig seien. "Wir müssen eine Antwort geben über das jetzige Entlastungspaket hinaus", betonte Heil. Die hohen Preise von Energie und Lebensmitteln seien für viele Menschen "wirklich kritisch".

Klimageld soll für sozialen Ausgleich sorgen

Er sprach sich für dauerhafte und gezielte Entlastungen für alle mit geringen und mittleren Einkommen aus: "Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Rentnerinnen und Rentner, Studierende und Auszubildende", erklärte der Minister. Deswegen sei auch eine Staffelung nötig. Wer das Klimageld am nötigsten brauche, bekomme am meisten und wer viel verdiene, bekomme nichts. Das sei ihm als Sozialminister wichtig. "Für Gutverdiener sind hohe Preise auch eine ärgerliche Sache, aber sie können damit umgehen", unterstrich Heil.

Zeitlich will der Sozialdemokrat dabei auf die Tube drücken: "Wenn es technisch möglich ist, sollten wir das soziale Klimageld zum 1. Januar 2023 umsetzen." Das sei womöglich schneller, als sich mancher in der Koalition das vorstellt", ergänzte er. "Falls das nicht gelingt, müssen wir mit überbrückenden Einmalzahlungen arbeiten."

Heil für Anhebung der Regelsätze bei Bürgergeld

Zum 1. Januar soll außerdem das neue Bürgergeld eingeführt werden. Damit soll laut Heil das Hartz-IV-System überwunden und dem Sozialstaat ein neues Gesicht gegeben werden. Die Leistungen müssten aber angemessen sein, kündigte der Bundesminister an. Die bisherige Berechnung des Regelsatzes halte bei der Preisentwicklung nicht mehr stand. Dazu sagte Heil: "Mein Vorschlag ist, dass wir etwa bei Familienhaushalten die unteren 30 statt der unteren 20 Prozent der Einkommen als Grundlage nehmen. Damit können wir erreichen, dass die Regelsätze im Bürgergeld pro Person und Monat in etwa um 40 bis 50 Euro höher sein werden als in der Grundsicherung." Das würde laut Heil einer Steigerung von etwa zehn Prozent entsprechen.

Finanzierung unter anderem durch CO2-Abgabe

Zu den Kosten für beide Vorhaben sagte der Minister: "Wir sind noch in Modellrechnungen, aber wir reden schon von zweistelligen Milliardenbeträgen. Das ist ein finanzieller Kraftakt, der aber notwendig ist, um die Gesellschaft zusammenzuhalten." Das Klimageld finanziere sich aus den Einnahmen des Bundes durch die CO2-Bepreisung. Das Bürgergeld werde aus Steuern finanziert, so der SPD-Politiker.