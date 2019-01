Heiko Maas' erster Auftritt im UN-Sicherheitsrat

Seit Anfang des Jahres ist Deutschland ein Mitglied auf Zeit im UN-Sicherheitsrat, heute hatte Außenminister Heiko Maas seinen ersten Auftritt vor dem wichtigsten UN-Gremium. In seiner Rede warnte er eindringlich vor den Gefahren des Klimawandels für den Weltfrieden.

"Der Klimawandel ist real. Er wirkt global. Und er wird immer mehr zur Gefahr für Frieden und Sicherheit." Heiko Maas (SPD), Außenminister Deutschlands

Frühwarnsystem für Klimakatastrophen

Maas forderte ein besseres Frühwarnsystem für Klimakatastrophen und schnellere Hilfe für die besonders betroffenen Regionen. Als Beispiel nannte er das Austrocknen des Tschadsees in Afrika, mit dem die Lebensgrundlage für Millionen Menschen schwinde. Eben dies bilde den Nährboden für Extremismus und Terror.

Auch im Irak untergrabe die Wasserknappheit die Perspektive auf nachhaltigen Frieden. In Afghanistan und im Jemen würden die Grundwasserspiegel ebenfalls dramatisch sinken.

"Es muss für uns zur Routine werden, den Zusammenhang zwischen Klima und Sicherheit in allen Konfliktsituationen zu berücksichtigen." Heiko Maas (SPD), Außenminister Deutschlands

Ob sich der Sicherheitsrat hier allerdings zu konkreten Beschlüssen durchringen kann, ist höchst ungewiss. Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja sagte in der Debatte, es sei "überflüssig und kontraproduktiv", sich im Sicherheitsrat mit diesen Fragen zu befassen. Andere UN-Gremien seien dafür besser geeignet.

Auch die USA, die wie Russland zu den Vetomächten in dem Gremium gehören, haben an dem Thema bekanntlich wenig Interesse. US-Präsident Donald Trump bezweifelt sogar, dass es den Klimawandel überhaupt gibt.

Kernthemen: Klimaschutz, Rüstungskontrolle, sexuelle Gewalt

Deutschland will den Klimaschutz während seiner Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat zu einem Schwerpunktthema machen. Weitere Kernthemen sind die Rüstungskontrolle sowie der Schutz von Frauen vor Konflikten. Bei einer Veranstaltung am Donnerstag hatte Maas die Vereinten Nationen bereits dazu aufgerufen, mehr gegen sexuelle Gewalt in Syrien und anderen Konflikten zu unternehmen, da diese gezielt als Kriegswaffe eingesetzt werde. "Das ist die perfide Realität fast aller Konflikte unserer Zeit."

Vermitteln zwischen Russland, USA, China

Deutschland will während seiner Mitgliedschaft zudem eine vermittelnde Rolle einnehmen.

"Es geht aber nicht nur um Russland und die USA. Es geht auch um die Frage, welche Rolle spielt China, auch in Abrüstungsfragen. Und da werden wir sehr engagiert in den kommenden Wochen und Monaten aktiv sein." Heiko Maas (SPD), Außenminister Deutschlands

Ob Maas seinen ersten Besuch bei der UN seit dem Einzug Deutschlands in den Sicherheitsrat wegen der Venezuela-Krise verlängert, war am Freitag zunächst noch offen. Für Samstag haben die USA eine Dringlichkeitssitzung dazu beantragt. Maas sagte, er werde seine Entscheidung von der weiteren Entwicklung abhängig machen und werde sich mit den europäischen Partnern abstimmen.

Dem UN-Sicherheitsrat gehören neben zehn wechselnden fünf ständige Mitglieder an, die auch Vetorecht bei allen Entscheidungen haben: USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien. Der Sicherheitsrat kümmert sich vor allem um die Sicherung von Frieden und um die Bewältigung von Konflikten weltweit.