Heiko Maas: Beziehungen zu den USA verbessern

Nach Ansicht von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) wandelt sich das deutsch-amerikanische Verhältnis derzeit tiefgreifend. Im Interview mit der Bayern 2-radioWelt sagte Maas, er glaube nicht, dass die Strategie, "man wartet einfach mal, bis Trump nicht mehr Präsident ist, die richtige ist. Denn ich glaube, dass einiges von dem, was sich da gerade verändert, sich strukturell verändert."

Laut Maas habe es "zumindest den Anschein", dass die deutsch-amerikanischen Beziehungen "belastet" seien.

Dinge, die früher als selbstverständlich wahrgenommen worden sind, sind es nicht mehr. Um die muss man sich bemühen." Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD)

Auch während der Präsidentschaft von Barack Obama habe es Meinungsverschiedenheiten gegeben, erklärte der Bundesaußenminister. Aber es habe stets einen intensiven Dialog gegeben. "Das findet jetzt nicht mehr statt."

Maas eröffnet in den USA das "Deutschlandjahr"

Mit einem Deutschlandjahr soll jetzt versucht werden, "die Beziehungen, die wir haben, nicht nur aufrecht zu erhalten, sondern zu verbessern", erklärte Außenminister Maas. In den kommenden zwölf Monaten soll es über 1.000 Veranstaltungen in den gesamten Vereinigten Staaten geben.

Das ist darauf angelegt, dass die Menschen etwas mehr von Deutschland kennen lernen, als es vielleicht durch die Medien der Fall ist. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD)

Nach Ansicht von Heiko Maas müsse Deutschland der amerikanischen Gesellschaft deutlich machen, "dass wir diese transatlantische Partnerschaft in Zukunft brauchen und dass wir bereit sind, etwas dafür zu tun. Am Mittwoch wird Außenminister Maas in Washington das Deutschlandjahr eröffnen.