Heftige Überschwemmungen: Schweres Zugunglück in Schottland

Im von schweren Überschwemmungen betroffenen Nordosten Schottlands hat sich ein schweres Zugunglück ereignet. Wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete, wird befürchtet, dass mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen sind. Es soll mehrere Verletzte gegeben haben.

Zuvor hatte die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon auf Twitter von "ersten Berichten über Schwerverletzte" geschrieben. Es handele sich um ein "extrem schwerwiegendes Unglück". Ähnlich äußerte sich Premierminister Boris Johnson.

Über der Unglücksstelle etwa 160 Kilometer nordöstlich von Edinburgh entfernt stieg viel dunkler Rauch auf. Nach Angaben des Senders BBC waren etwa 30 Krankenwagen im Einsatz. Vermutlich habe ein Unwetter zu einem Erdrutsch geführt, hieß es. Das Triebfahrzeug stürzte PA zufolge mit drei seiner vier Waggons eine Böschung hinunter.

Die Polizei war nach eigenen Angaben um 09.43 Uhr (Ortszeit; 10.43 Uhr MESZ) zu der Unglücksstelle nahe der südlich von Aberdeen gelegenen Stadt Stonehaven gerufen worden. Der britische Verkehrsminister Grant Shapps erklärte, er sei in Gedanken bei den Betroffenen und ihren Familien.

Starke Regenfälle und Überschwemmungen

Heftige Regenfälle im Nordosten Schottlands hatten in der Nacht zum Mittwoch Überschwemmungen in Teilen der Region ausgelöst. Wegen des Starkregens sowie Blitzeinschlägen hatte es laut der schottischen Eisenbahn auch Störungen im Schienenverkehr gegeben. Der Betreiber der Bahn, ScotRail, hatte nach den Regenfällen vor Überflutungen in der Region gewarnt.