Heftige Überschwemmungen im Yellowstone-Nationalpark in den USA

Erdrutsche und überflutete Brücken

Am schlimmsten fielen die Unwetter-Schäden im nördlichen Teil des Parks und in den Regionen des Staates Montana aus, die im Norden an Yellowstone angrenzen. Der Yellowstone-Nationalpark liegt nahezu vollständig im Bundesstaat Wyoming, reicht aber bis nach Idaho und Montana.

Auf Fotos des National Park Service, der für die Verwaltung von Naturschutzgebieten zuständigen Bundesbehörde, waren ein Erdrutsch, eine völlig überschwemmte Brücke über einem Bach und Straßen zu sehen, die vom reißenden Strom der Nebenflüsse Gardner und Lamar unterspült worden waren.