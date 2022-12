Heftige Turbulenzen: Dutzende Verletzte bei Flug nach Hawaii

Bei einem vor Hawaii in schwere Turbulenzen geratenen Flug sind am Sonntag mindestens 36 Menschen verletzt worden. 20 Menschen seien ins Krankenhaus gebracht worden, elf von ihnen hätten schwere Verletzungen erlitten, erklärte Jim Ireland, Leiter des Rettungsdienstes in Honolulu, auf einer Pressekonferenz. Er sei jedoch zuversichtlich, dass sich alle Verletzten vollständig erholen werden.

Airbus mit 288 Menschen an Board

Insgesamt seien 278 Passagiere und zehn Mitglieder der Crew an Bord der Airbus-Maschine gewesen, unter den Verletzten waren nach Angaben der Fluggesellschaft Hawaiian Airlines auch drei Besatzungsmitglieder.

Unbeständige Wetterbedingungen über Hawaii

Laut der Fluggesellschaft war Flug HA35 auf dem Weg von der Millionenstadt Phoenix im Bundesstaat Arizona nach Honolulu am Sonntag kurz vor der Landung in der Hauptstadt Hawaiis in "schwere Turbulenzen" geraten. Nach Angaben eines Managers der Fluggesellschaft hatte es zuletzt unbeständige Wetterbedingungen auf Hawaii gegeben. Dennoch seien solche Vorfälle mit schweren Turbulenzen "relativ selten", in der jüngeren Vergangenheit habe es "keinen Vorfall dieser Art" gegeben.

Hawaiian Airlines erklärte, eine "gründliche Inspektion des Flugzeuges" vorzunehmen, bevor die Maschine wieder in Betrieb genommen wird.

Mit Material von AFP