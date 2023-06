Heftige Proteste nach Koran-Verbrennung in Stockholm

Die gerichtlich genehmigte Koran-Verbrennung vor einer Moschee in Stockholm während eines wichtigen islamischen Feiertags hat in weiten Teilen der muslimischen Welt Proteste ausgelöst.

Erdogan: "Arrogante Westmächte"

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wies den schwedischen Behörden die alleinige Verantwortung für die "verachtenswerte" Aktion zu. "Wir werden den arroganten Westmächten beibringen, dass die Beleidigung von Muslimen keine Meinungsfreiheit ist", sagte Erdogan im türkischen Fernsehen. Er kündigte eine entschlossene Reaktion der Türkei an, bis ein "entscheidender Sieg gegen terroristische Organisationen und Islamophobie erreicht worden ist".

Marokko zieht Botschafter aus Stockholm ab

Auch Ägypten, der Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate verurteilten die Aktion scharf. Marokko zog zudem seinen Botschafter wegen "dieser wiederholten Provokationen" ab, die unter dem "selbstgefälligen Blick der schwedischen Regierung begangen" worden seien.

Irak: Sturm auf Schwedens Botschaft

Die heftigste Reaktion kommt aus der Heimat des Exil-Iraners: In der irakischen Hauptstadt Bagdad stürmten Demonstranten die schwedische Botschaft. Anhänger des einflussreichen irakischen Schiitenführers Moktada Sadr hielten sich nach Angaben eines Reporters der Nachrichtenagentur AFP etwa 15 Minuten auf dem Gelände der schwedischen Botschaft in Bagdad auf und verließen es erst beim Eintreffen der Sicherheitskräfte.

Sadr hatte zu der Demonstration aufgerufen, um die Abberufung des Botschafters zu fordern, dessen Heimatland er "Islamfeindlichkeit" vorwarf. "Unsere Verfassung ist der Koran" war auf Flugblättern in Bagdad zu lesen. Auf das Eingangstor der Botschaft waren die Worte gesprüht: "Ja, ja zum Koran".

Provokation eines Exil-Irakers

"Entzündet" hat die islamische Empörung Salwan Momika, ein 37-jähriger nach Schweden geflüchtete Iraker. Er trat am Mittwoch, dem ersten Tag des islamischen Opferfestes Eid al-Adha, vor etwa hundert Schaulustigen und Journalisten vor der Großen Moschee im Stockholmer Viertel Södermalm mehrmals auf den Koran ein, wobei er die schwedische Fahne schwenkte, die ihm ein zweiter Provokateur gereicht hatte. Danach steckte er Schinkenstreifen, die Muslimen als unrein gelten, in das Buch und verbrannte einige Seiten daraus.

Polizisten sicherte die Aktion mit Absperrband. Die Polizei hatte den Protest vor der Moschee zuvor bewilligt, nachdem sie andere Aktionen dieser Art im Februar noch untersagt hatte. Schwedische Gerichte jedoch hatten auch auf Antrag Momikas geurteilt, dass die Polizei nicht das Recht habe, die Erlaubnis zu Koranverbrennungen zu verweigern. Die Polizei ermittelt nun dennoch gegen den Veranstalter des Protests - unter anderem wegen Volksverhetzung.

Rechtsextreme Vorgeschichte im Januar

Bereits im Januar hatten rechtsextreme Demonstranten in Stockholm einen Koran vor der türkischen Botschaft verbrannt und damit wütende Reaktionen in der islamischen Welt ausgelöst. Noch ist unklar, ob Salwan Momika die neuerliche Aktion als Einzel-Aktivist durchführte oder als Teil eines Netzwerks handelte.

Neuer schwedisch-türkischer Konfliktstoff vor dem Nato-Gipfel

Für Schweden könnte die Tat Folgen haben: Die Türkei blockiert auf Betreiben Erdogans Schwedens Nato-Beitrittsgesuch und begründet dies nicht zuletzt mit einer vorangegangen Koran-Verbrennung im Januar. In einer Woche treffen sich Vertreter beider Länder zu Gesprächen in Brüssel, um erneut über den Antrag Schwedens auf Aufnahme in die Militärallianz zu sprechen.

Die Türkei sowie Ungarn sind die einzigen Nato-Mitglieder, die dem schwedischen Beitrittsgesuch noch nicht zugestimmt haben. Dit Türkei wirft Schweden vor, ein Zufluchtsort für "Terroristen" zu sein. Damit sind in erster Linie Mitglieder der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) gemeint.