Heftige Kritik am türkischen Präsidenten Erdogan im Bundestag

FDP-Abgeordnete spricht von "digitalen Gestapo-Methoden"

Außerdem sprach Özdemir eine neue App an, mit der Erdogan-Kritiker in Deutschland bei türkischen Behörden denunziert werden können. Es dürfte auch diese App sein, die die FDP-Abgeordnete Gyde Jensen in der Bundestagsdebatte zu dem Vorwurf verleitete, in er Türkei kämen "digitale Gestapo-Methoden gegen die eigene Bevölkerung" zum Einsatz.

Erinnerung an in der Türkei inhaftierte deutsche Staatsbürger

Rechtsstaats- und Menschenrechtsprobleme in der Türkei kritisierten auch Koalitionspolitiker. Der CDU-Außenpolitiker Andreas Nick erinnerte daran, dass noch immer deutsche Staatsbürger in der Türkei inhaftiert sind. Er lobte aber auch die Bundesregierung dafür, dass diese zur Freilassung des Journalisten Deniz Yücel und des Menschenrechtlers Peter Steudtner beigetragen habe.

Erdogan in Berlin gelandet

Der türkische Präsident Erdogan ist inzwischen in Berlin gelandet. Das offizielle Programm findet aber erst morgen statt. Bundespräsident Steinmeier empfängt Erdogan mit militärischen Ehren, es gibt ein Arbeitsmittagsessen mit Kanzlerin Merkel und am Abend ein Staatsbankett beim Bundespräsidenten.