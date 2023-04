Heftige Kämpfe zwischen Armee und Paramilitär im Sudan

Im Sudan sind seit Ausbruch der Kämpfe am frühen Samstagmorgen mindestens 56 Zivilisten getötet und knapp 600 weitere verletzt worden. Das erklärte die Ärztegewerkschaft Central Committee Of Sudan Doctors (CCSD) am Sonntagmorgen in Khartoum.

Die Hauptstadt Khartoum ist nach wie vor das Zentrum der Kämpfe zwischen Armee und paramilitärischen Gruppen, aber auch im Norden und Osten des Landes kam es zwischenzeitlich zu gewaltsamen Auseinandersetzungen.