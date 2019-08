07.08.2019, 12:24 Uhr

Heftige Explosion in Kopenhagen - Polizei spricht von "Angriff"

Vor der dänischen Steuerverwaltung in Kopenhagen hat es am Dienstagabend eine schwere Explosion gegeben. Sie richtete erhebliche Schäden am Gebäude an, Menschen wurden jedoch nicht verletzt. Die dänische Polizei spricht von einem "Angriff".