Heftige Explosion: 19 Tote bei Autounfall in Kairo

Bei einem Autounfall in Kairo sind nach Angaben des ägyptischen Gesundheitsministeriums 19 Menschen getötet worden. Das Nationale Krebsinstitut habe evakuiert werden müssen, hieß es in einer Mitteilung.

Vier Autos zusammengestoßen

Vier Autos seien am späten Sonntagabend zusammengekracht, was zu einer Explosion vor dem Institut geführt habe, so das Ministerium. 30 Menschen seien mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.

Explosion in der Nähe von Regierungsgebäuden

Das Nationale Krebsinstitut liegt am Nil, nur wenige Kilometer vom Tahrir-Platz entfernt. In der Gegend befinden sich mehrere Regierungsgebäude, darunter das Justizministerium, das Büro des Premierministers und Botschaften.

Viele Autounfälle in Ägypten

Unfälle sind auf ägyptischen Straßen häufig. Die offizielle Statistik führt für das vergangene Jahr 8.000 Unfälle mit mehr als 3.000 Toten und 12.000 Verletzten.