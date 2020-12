Heftige Ausschreitungen bei Demonstrationen in Paris

In Paris haben heute - wie auch schon vergangene Woche - wieder tausende Menschen gegen Polizeigewalt und die Sicherheitspolitik von Präsident Emmanuel Macron demonstriert. Die Aktivisten richten sich gegen das geplante Sicherheitsgesetz der französischen Regierung, mit dem die Verbreitung von Foto- oder Filmaufnahmen von Polizeieinsätzen unter Strafe gestellt werden kann.

Brennende Autos, kaputte Fensterscheiben und mehrere Festnahmen

Mehrere tausend Menschen hatten sich am Nachmittag zu der Kundgebung versammelt, unter den Demonstranten waren auch viele Anhänger der Gelbwesten-Bewegung. Immer wieder erklangen Sprechchöre wie "Alle Welt hasst die Polizei." Die zunächst friedliche Demonstration schlug schnell in Gewalt um. Entlang der Strecke wurden Autos angezündet sowie Schaufenster von Banken und Supermärkten eingeschlagen. Polizisten wurden mit Feuerwerkskörpern beschossen. Die Sicherheitskräfte setzten daraufhin Tränengas ein. Nach Angaben von Innenminister Gérald Darmanin gab es bis zum Nachmittag 22 Festnahmen.

Ein Kollektiv aus Gewerkschaften, Journalistenverbänden und Menschenrechtsorganisationen hatte zu dem landesweiten Protest aufgerufen. Auch in anderen Städten wie Lyon, Lille oder Toulouse gingen die Menschen auf die Straße. Bereits am vergangenen Wochenende gab es einen Massenprotest - und am Ende der Demo in der Hauptstadt massive Ausschreitungen.

Sicherheitsgesetz als soll Verbreitung von Medien erschweren

Auslöser für die Spannungen in Frankreich ist ein neues Gesetz, mit dem die Verbreitung von Aufnahmen von Polizisten eingeschränkt werden soll. Künftig soll diese unter Strafe gestellt werden können, wenn dadurch die "körperliche oder psychische Unversehrtheit" einzelner Beamter gefährdet wird. Mit dem Gesetz will die Regierung die Einsatzkräfte nach eigenen Angaben besser schützen.

Journalistenverbände befürchten jedoch eine massive Einschränkung der Pressefreiheit. Kritiker argumentieren zudem, dass in der Vergangenheit viele Fälle von Polizeigewalt ungestraft geblieben wären, wenn sie nicht gefilmt und im Internet verbreitet worden wären.

Regierung will Novelle nochmal überarbeiten

Die Regierungsmehrheit hatte zwar vor einigen Tagen angekündigt, den besonders umstrittenen Artikel 24 des Sicherheitsgesetzes zu überarbeiten. Die Organisationen fordern allerdings, diesen Passus komplett zu streichen. Das Gesetz sieht außerdem noch weitere scharf kritisierte Maßnahmen vor. Dazu zählt vor allem die Ausweitung der Videoüberwachung durch die Polizei, etwa bei Demonstrationen und mithilfe von Drohnen. Dies soll nach Angaben der Regierung dem Schutz der Polizei dienen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte am Freitag angekündigt, Anfang kommenden Jahres eine Online-Plattform einrichten zu wollen, auf der Menschen Diskriminierung etwa durch die Polizei melden können. Einige Polizeigewerkschaften kritisierten die Pläne scharf. In Frankreich kam es zuletzt immer wieder zu Fällen von Polizeigewalt, die durch Videoaufnahmen bekannt wurden und landesweit für Entsetzen sorgten.