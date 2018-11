Haushaltsstreit mit Italien: die Frist läuft ab

Brüssel kritisiert, dass die Neuverschuldung in Italien im kommenden Jahr drei Mal so hoch ausfallen soll, wie bislang geplant. Korrigiert die neue Regierung in Italien ihre Pläne nicht, droht ihr ein Defizitverfahren. Das kann dazu führen, dass Rom hohe Strafen zahlen muss oder EU-Hilfen gekürzt bekommt.

Sparkurs soll beendet werden

Seit Juni wird Italien von der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der fremdenfeindlichen Lega-Partei regiert. Gemeinsam wollen die beiden den bisherigen Sparkurs der Vorgängerregierung beenden. Auch wenn das die sowieso schon hohe Gesamtverschuldung weiter erhöht.

Die Regierung sieht in ihrem Haushaltsentwurf unter anderem vor, dass ein Grundeinkommen eingeführt wird und die Möglichkeit eines früheren Renteneintrittsalters finanziert wird.