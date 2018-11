Haushaltsstreit mit der EU: Italien droht Milliardenbuße

Nach Einschätzung der zuständigen EU-Kommissare, Valdis Dombrovskis und Pierre Moscovici besteht die "ernste Gefahr", dass der italienische Budgetplan für 2019 die Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts "schwerwiegend verletzt".

Mit dem, was die Regierung in Rom da auf den Tisch gelegt habe, mahnt Juncker-Stellvertreter Valdis Dombrovskis, riskiere sie, dass das Land "in die Instabilität schlafwandelt".

Vor allem die gewaltige Schuldenlast von 2,3 Billionen Euro oder 131 Prozent des Bruttoinlandsprodukts betrachtet man in Brüssel mit wachsender Sorge. Statt sie um 0,6 Prozent zu reduzieren, wie empfohlen, sei Italien dabei, den Schuldenberg noch weiter zu erhöhen. Schon jetzt stehe jeder Bürger des Landes, statistisch gesehen, mit 37.000 Euro in der Kreide. Allein die Zinsen beliefen sich pro Kopf und Jahr auf 1.000 Euro. Diese Zahlen, so der Lette trocken, sprächen für sich.

EU Kontrolleure sehen klaren Regelverstoß

Bei ihrer Bewertung bezieht sich die EU-Kommission auf Artikel 126, Absatz 3 des Lissabon-Vertrags. Dieser sieht vor, dass die Brüsseler Kontrolleure einschreiten dürfen, wenn ein Mitgliedsstaat eines oder mehrere Kriterien der vereinbarten Haushaltsregeln nicht befolgt. Nicht immer war man dabei so konsequent. So prüft die Behörde zum Beispiel, ob das öffentliche Defizit die Ausgaben für Investitionen exzessiv übersteigt. EU-Kommissar Pierre Moscovici, aus Frankreich, hält dies im Falle Italiens für gegeben. Daher sei aus Brüsseler Sicht ein formelles Defizitverfahren angezeigt.

"Dieser Schritt ist die logische und unvermeidliche Folge aus dem Beschluss, den die italienischen Behörden selbst getroffen haben. Nämlich die von uns beanstandeten Eckdaten ihres Haushaltsentwurfs nicht zu ändern.“ Pierre Moscovici, EU-Kommissar für Währung und Wirtschaft

Italienische Zahlen geschönt?

Stein des Anstoßes ist neben der hohen Staatsschuld die Netto-Kreditaufnahme Italiens, die mit 2,4 Prozent dreimal so hoch liegt wie anfangs zugesagt. Bei ihrer jüngsten Schätzung kamen die EU-Experten sogar auf 2,9 Prozent, da die zugrundeliegende Annahme für das Wirtschaftswachstum nicht realistisch sei. Die Frist, um seinen Etat-Entwurf entsprechend zu korrigieren, hatte der italienische Finanzminister Tria vergangene Woche ungenutzt verstreichen lassen. Verbunden mit dem Hinweis, man brauche mehr Flexibilität.

Nach den Worten von Pierre Moscovici bestehen die ernsten Zweifel aber fort. Antworten habe man bis jetzt nicht erhalten.

"Wo soll das zusätzliche Wachstum herkommen? Wer wird die Rechnung für die zusätzlichen Ausgaben bezahlen?" Pierre Moscovici, EU-Kommissar für Währung und Wirtschaft

Warnschuss nach Rom

Der Warnschuss an die Adresse der Rechts-Links-Koalition in Rom ist deutlich. Allerdings ist er zunächst nicht mehr als das. Die endgültige Entscheidung über den Start eines Defizitverfahrens liegt bei den Mitgliedsstaaten. Sie müssen den Fall nun beraten und, wahrscheinlich im Januar, die Empfehlung der Kommission bestätigen.

Dass sie das tun werden, gilt in EU-Kreisen als ziemlich sicher. Mit einem Milliarden-Bußgeld, wie es möglich wäre, wenn sich Italien weiter verweigert, rechnet vor den Europawahlen im Mai aber niemand. Nicht einmal die EU-Kommission.

"Nötig sind jetzt mehr denn je: Dialog und kühles Blut". Pierre Moscovici, EU-Kommissar für Währung und Wirtschaft