Haushaltsstreit: Italien sagt Brüssel den Kampf an

Drei Wochen hat Italien jetzt Zeit, um einen neuen Haushaltsplan vorzulegen. Es sieht aber nicht so aus, als sei die Regierung in Rom Willens, sich auf Änderungen einzulassen.

Conte ist dialogbereit - Salvini nicht

Einerseits betont zum Beispiel Ministerpräsident Giuseppe Conte, man sei dialogbereit. Anderseits kommen von den Chefs der Regierungsparteien kämpferische Töne. Innenminister Salvini, der Chef der rechtsnationalen Lega, sagte, die EU-Kommission würde nicht eine Regierung, sondern ein Volk attackieren.

Luigi di Maio, Minister für Arbeit und Wirtschaftliche Entwicklung sowie Chef der Fünf Sterne-Bewegung, lässt verlauten: Man wisse, dass man der letzte Schutzwall für die sozialen Rechte der Italiener sei. Ein Entgegenkommen ist also da bis auf Weiteres nicht zu erwarten.

2.300 Milliarden Euro Schulden

Italien will unter anderem für ein Grundeinkommen, eine Rentenreform und die Einführung einer Flattax für Selbstständige neue Schulden aufnehmen - in Höhe von 2,4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Angesichts von 2.300 Milliarden Euro Staatsschulden verlangt die EU-Kommission aber, die Neuverschuldung auf maximal 0,8 Prozent zu begrenzen. Schon jetzt zahlt Italien pro Jahr 60 bis 70 Milliarden Euro an Zinsen für den Schuldenberg – und damit etwa so viel wie für die Bildungsausgaben des Landes.

Die Regierung will den Haushaltsentwurf nun - trotz der Einwände aus Brüssel - ins Parlament bringen. Dort könnte es noch zu Änderungen kommen. Aber möglicherweise nicht im Sinne der EU-Kommission.