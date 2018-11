Haushaltsdebatte: Merkel verteidigt UN-Migrationspakt

Souveränität und Gesetzgebung Deutschlands würden durch die Vereinbarung nicht berührt, so Merkel in ihrem Plädoyer für den Migrationspakt. Es sei aber im nationalen Interesse, dass sich die Bedingungen auf der Welt für Flüchtlinge und Arbeitsmigranten verbessern, fügte die Kanzlerin hinzu.

Menschlich mit Migration umgehen

Merkel verwies in ihrer Rede auf die Leistungen der Internationalen Organisation für Migration (IOM), die nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst Flüchtlingen aus europäischen Ländern wie Ungarn oder der Tschechoslowakei geholfen habe. Sie nannte als aktuelles Beispiel Flüchtlinge, die von Libyen nicht nach Europa gingen, sondern in ihr Herkunftsland zurückkehrten. Menschlich mit Migration umzugehen, sei ein Ansatzpunkt in diesem Pakt.

Über den UN-Migrationspakt wird schon seit Wochen heftig diskutiert. Der "Global Compact for Migration" der Vereinten Nationen soll bei einer Konferenz in Marrakesch am 10. und 11. Dezember offiziell angenommen werden. Er umfasst eine Reihe von Leitlinien und Maßnahmen, deren Umsetzung rechtlich aber nicht bindend ist. Im Kern geht es um eine bessere internationale Zusammenarbeit in der Migrationspolitik und um Standards im Umgang mit Flüchtlingen.

Kritik auch aus der CSU

Kritiker wie der CSU-Bundestagsabgeordnete Peter Ramsauer und die AfD werfen der Regierung vor, der Pakt sehe Migration zu positiv und werde die Tür für die Aufnahme von mehr Menschen öffnen. Merkel wies darauf hin, dass die völkerrechtlich nicht bindende Vereinbarung gar nicht unterzeichnet werde. Hintergrund ist etwa der Vorschlag von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), eine Unterzeichung notfalls zu verschieben, falls sich der CDU-Parteitag gegen den Pakt aussprechen sollte. Am Dienstag hatten sich auch die Kandidaten für den CDU-Vorsitz, Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz sowie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hinter den Pakt gestellt.

Brexit: Merkel hofft auf Zustimmung der EU-Staaten

In Bezug auf den Brexit erklärte Merkel, dass sie trotz schwieriger Kompromisse auf eine Zustimmung der 27 EU-Staaten zu dem Vertrag mit Großbritannien setze. "Wir stimmen diesem Austrittvertrag zu", sagte Merkel. Allerdings gebe es noch einen Vorbehalt Spaniens, sagte sie mit Hinweis auf die Gibraltar-Frage. Sie hoffe, dass es bis zum Sondergipfel am kommenden Sonntag eine Lösung gebe. Das Gebiet am Südzipfel der Iberischen Halbinsel steht seit 1713 unter britischer Souveränität, wird aber von Spanien beansprucht.

Lindner: "Verlorenes Jahr"

FDP-Chef Christian Lindner sprach in der Generaldebatte von einem verlorenen Jahr 2018 - unter anderem bei der Digitalisierung und im Klimaschutz. AfD-Fraktionschefin Weidel griff die anderen Parteien scharf an und ging in der Debatte um dubiose Spenden aus dem Ausland in die Vorwärtsverteidigung. "Moralische Vorhaltungen müssen wir uns von Ihnen nicht machen lassen", sagte sie. Weidel betonte, das Geld sei zurückgezahlt worden. Die AfD hat bestätigt, dass im vergangenen Jahr rund 130.000 Euro von einer Schweizer Pharmafirma an Weidels AfD-Kreisverband Bodensee überwiesen wurden. Zudem gab es eine weitere hohe Spende aus den Niederlanden. Über das eigentliche Thema, den Haushalt, sprach Weidel nur am Rande. Sie warf der Bundesregierung vor, noch nie sei soviel Geld so schlecht ausgegeben worden.

Merkel sagte zu Beginn ihrer Rede mit Blick auf Weidel:

"Das Schöne an freiheitlichen Debatten ist, dass jeder über das spricht, was er für das Land für wichtig hält." Bundeskanzlerin Angela Merkel

Die Staatsanwaltschaft Konstanz ermittelt inzwischen gegen Weidel wegen des Anfangsverdachts eines Verstoßes gegen das Parteiengesetz. Das Ermittlungsverfahren richte sich gegen insgesamt vier Personen.