Haushaltsausschuss bewilligt Geld für private Seenotrettung

Italien verweigerte Rettungsschiffen Einfahrt in Häfen

Zuletzt hatte die neue rechtsgerichtete Regierung Italiens mehreren privaten Rettungsschiffen mit jeweils Hunderten Flüchtlingen an Bord tagelang die Einfahrt verweigert. Die 230 von der "Ocean Viking" im Mittelmeer geretteten Flüchtlinge gingen schließlich am Freitag in Toulon an Land. Einige der Überlebenden hätten vor der Zuweisung des südfranzösischen Hafens 21 Tage an Bord des privaten Rettungsschiffes ausharren müssen, kritisierte der internationale Verbund SOS Méditerranée, der das Schiff betreibt. Auch Spanien und Griechenland hatten dem Boot, das in Italiens Hoheitsgewässern unterwegs war, keine Anlege-Erlaubnis erteilt.

Italien - Rettungsschiffe gelten als Frachter

Hintergrund ist eine neue Einwanderungspolitik der rechtsnationalen Regierung unter Ministerpräsidentin Georgia Meloni. So regelt ein Dekret, dass Rettungsschiffe nicht mehr als solche behandelt werden. Stattdessen gelten sie als übliche Frachter. Das hat zur Folge, dass ihnen nicht ein sogenannter sicherer Hafen zugewiesen wird, in dem alle Migranten direkt vom Kapitän an lokale Hilfswerke übergeben werden können. Stattdessen wollen die Behörden an Bord entscheiden, welcher Migrant aus ihrer Sicht an Land darf und wer keine Chance auf ein Bleibe- oder Aufenthaltsrecht hat.

EU-Kommission warnt vor Gefahr einer "humanitären Tragödie"

Die für die Einhaltung von EU-Recht zuständige EU-Kommission sah sich zu einem ungewöhnlichen Statement bemüßigt. "Die rechtliche Verpflichtung zur Rettung und zur Gewährleistung der Sicherheit des Lebens auf See ist klar und eindeutig - unabhängig von den Umständen, die die Menschen in Not versetze", hieß es Richtung Rom. Von der Gefahr einer "humanitären Tragödie" war dabei zudem die Rede.

Ungarn feiert italienische Politik der Abschottung

Wer denkt, dass die Kommission damit auch für alle anderen EU-Staaten spricht, täuscht sich. "Endlich! Wir schulden Georgia Meloni und der neuen italienischen Regierung ein großes Dankeschön für den Schutz von Europas Grenzen", schrieb etwa Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban unter dem Hashtag #GrazieGiorgia auf Twitter.

United4Rescue wurde 2019 von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) initiiert. In dem zivilgesellschaftlichen Bündnis sind laut EKD mehr als 850 Organisationen und Gruppen verbunden, die sich für die Seenotrettung im Mittelmeer engagieren. Neben Organisationen gehören auch Städte und Gemeinden zu dem Bündnis. Kürzlich taufte das Bündnis ein neues Schiff, das von der Organisation Sea-Watch betrieben wird, um Bootsflüchtlinge im Mittelmeer zu retten.

Mit Informationen von epd, KNA, dpa