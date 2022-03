Hausgemachte Krise? Der Strukturwandel der Bundeswehr seit 1990

Wer auf der A3 die Ausfahrt "Regensburg Universität" nimmt und in Richtung des Stadtzentrums abbiegt, bemerkt höchstens ein knallrotes Fußballstadion an der Autobahn und die Gebäude der Universität. Stacheldraht, Wachhäuschen und Hinweisschilder sieht er nicht. Besser: Nicht mehr. Die Spuren der Bundeswehr verschwinden zunehmend aus Bayerns viertgrößter Stadt. Wie in vielen anderen Kommunen, wurden auch hier Kasernen geschlossen und Standorte abgewickelt. Darunter die Nibelungenkaserne in der Nähe der A3. Nach außen hin ist diese Entwicklung das wohl sichtbarste Zeichen von drei Jahrzehnten der Veränderungen in der deutschen Armee. Begonnen haben sie in den Neunzigerjahren:

Kohl: "Wir sind jetzt dran"

Mit dem Ende des Kalten Krieges begann auch für die deutsche Bundeswehr eine neue Ära. War sie bislang allein auf die Landes- und Bündnisverteidigung ausgerichtet, so brachte Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) früh neue Aufgaben ins Spiel: Kohl schwebten Streitkräfte vor, die "im Rahmen unseres Bündnisses zur Krisenreaktion fähig sind und die der Völkergemeinschaft zur Verfügung stehen, wenn Hilfe geboten ist". So formulierte es der Kanzler im Rahmen einer Rede anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Bundeswehr und ergänzte: "Wir sind jetzt dran". Politisch waren seine Visionen umstritten. Über die neue Rolle der Bundeswehr nach der Wiedervereinigung herrschte Uneinigkeit.

Im Zuge der Wende war die Truppenstärke der Bundeswehr zuvor reduziert worden: Von einst rund 500.000 auf etwa 370.000 Männer und Frauen. Diese Obergrenze war auch dem Willen der Regierung Kohl geschuldet – sie sollte im Zuge der Verhandlungen zur Wiedervereinigung als Signal verstanden werden. Die Botschaft: Deutschland strebt nicht nach alter Stärke, vom Land in der Mitte Europas geht keine Gefahr aus. Festgelegt wurde die Truppen-Obergrenze im zwei-plus-vier-Vertrag, der die außenpolitischen Aspekte der deutschen Wiedervereinigung regelt. Für die Bundeswehr ging die Reduzierung einher mit ersten Standortschließungen und Neustrukturierungen militärischer Verbände.

Wehrpflicht trotz Reduzierung

Die Wehrpflicht war bereits damals aufgrund der als tiefgreifend empfundenen Veränderungen der Sicherheitslage umstritten. Die Bundesregierung hielt dennoch an ihr fest. Ihr wurde eine integrative und einende Funktion zugeschrieben: Junge Männer aus der ehemaligen DDR kämen durch den Wehrdienst automatisch in Kontakt mit Westdeutschen und dem Staatsverständnis der Bundesrepublik, so eine weit verbreitete Auffassung unter den Wehrdienstbefürwortern der Neunzigerjahre.

Unabhängig davon beteiligte sich Deutschland in den Neunzigerjahren erstmals in größerem Umfang an militärischen Missionen im Ausland – unter anderem im Rahmen des Jugoslawienkonfliktes. Kanzler Helmut Kohl betonte angesichts der Bundestagsdebatte dazu die Tragweite der Entscheidung: Sie bedeute einen "Einschnitt im Leben unseres Volkes", sagte er. Die Entscheidung reiche weit in die Zukunft hinaus.

Diese Einschätzung sollte sich bewahrheiten, denn die Bundeswehr wurde auf diese Weise sehr plötzlich zu einer Armee, die seither jenseits der Landesverteidigung auch in internationalen Krisen und Konflikten eingesetzt wird. Dabei musste sich die Bundeswehr den neuen Anforderungen anpassen. Denn mit dem, wofür die Truppe jahrzehntelang ausgebildet worden war, hatten diese Missionen wenig gemein.

Wandel erst unter Schröder

Erst mit dem Regierungswechsel hin zur rotgrünen Koalition unter Gerhard Schröder (SPD) kam wieder Bewegung in die Debatte, wie es mit der Bundeswehr weitergehen sollte – welche Armee Deutschland eigentlich braucht. Die Koalition setzte eine Kommission ein, die Vorschläge für Reformen erarbeiten sollte. An der Spitze: Ex-Bundespräsident Weizsäcker. Er attestierte der Bundeswehr "zu groß" und "zu unmodern" zu sein. So habe sie "keine Zukunft".

Die weitreichenden Vorschläge der Kommission wurden aber nur teilweise umgesetzt. In Scharpings Ministerium arbeitete man parallel an eigenen Ideen. Letztlich wurde die Zahl der Soldaten weiter reduziert, einzelne Zuständigkeitsbereiche wurden privatisiert und die Armee wurde neu gegliedert. Neben den Teilstreitkräften Heer, Marine und Luftwaffe entstand die "Streitkräftebasis" als eigener Organisationsbereich. Gedacht war und ist sie als "Dienstleister" der Teilstreitkräfte. Sie bündelt unter anderem Teile der Logistikeinheiten der Bundeswehr.

Kritische Stimmen aus Bundeswehrkreisen vertreten bis heute den Standpunkt, dass diese Neugliederung weitreichende negative Folgen hatte. Die Bürokratie habe zugenommen: für Dinge, die Teilstreitkräfte oder Verbände früher selbst hätten regeln können, sei nun ein eigener Organisationsbereich zuständig. Abstimmungen würden so komplizierter und langsamer.

Landes- und Bündnisverteidigung im Hintergrund

Parallel dazu beteiligte sich Deutschland nach den Anschlägen vom 11. September an Missionen in Afghanistan. Damit begannen die vielleicht größten Veränderungen: Die Truppe wurde ausgerichtet auf Stabilisierungseinsätze im Ausland. Sie veränderte sich, um den Anforderungen gerecht zu werden - auch ohne große Reform. Die Landes- und Bündnisverteidigung – einst die zentrale Aufgabe der Bundeswehr – geriet dabei immer mehr in den Hintergrund. Eine Bedrohung in Europa galt als unwahrscheinlich, die Sicherheitsarchitektur von EU und NATO als stabil.

Neuausrichtung und Aussetzung der Wehrpflicht

2009 war es erneut ein Regierungswechsel, der Veränderungen mit sich brachte: Unter der schwarzgelben Koalition mit Angela Merkel (CDU) an der Spitze wurde erneut eine Kommission eingesetzt. Ihre Vorschläge gipfelten in einer Reform, die der damalige Verteidigungsminister Karl-Theothor zu Guttenberg (CSU) als den "tiefgreifendsten Einschnitt in der Geschichte der Bundeswehr seit ihrer Gründung" bezeichnete.

Unter zu Guttenberg wurde die Wehrpflicht ausgesetzt, die Bundeswehr wurde "neu ausgerichtet": Der Bundesregierung schwebte eine Einsatzarmee vor – schlank und professionell. Nur mehr etwa 180.000 Männer und Frauen sollte sie umfassen. In der unmittelbaren Folge blieb kaum ein Stein auf dem anderen. Weitere Standorte wurden geschlossen, die Armee neu strukturiert.

Landes- und Bündnisverteidigung wieder im Fokus

Als Russland im Jahr 2014 die Krim annektierte und Separatisten im Osten der Ukraine Volksrepubliken ausriefen, lag aus der Perspektive von Beobachtern plötzlich ein Schatten auf der Neuausrichtung der Bundeswehr: Ein Krieg gegen eine ebenbürtige Armee schien wieder denkbar. Die Landes- und Bündnisverteidigung rückte Nato-weit erneut deutlicher in den Fokus.

In Deutschland aber warf das strategische Umdenken angesichts der laufenden Reformprozesse früh Fragen auf. Aus der Truppe meldeten sich kritische Stimmen zu Wort, die bezweifelten, dass die Bundeswehr für den Bündnisfall bereitstehen könne, während sie sich an Auslandseinsätzen beteiligt. Parallel seien beide Herausforderungen nicht zu stemmen, die Truppe sei längst zu klein. Fähigkeiten und Verbände, über die die Bundeswehr einst verfügte, seien weggefallen.

Nur "planbar einsatzfähig"

Aktuell ist ein erheblicher Teil der Bundeswehr nur "planbar einsatzfähig" – das heißt, dass Material und Truppenteile je nach Bedarf nur mit größerem zeitlichen Vorlauf verlegt und eingesetzt werden können. Dieses Modell ist auf die gegenwärtigen Auslandseinsätze zugeschnitten, bei denen sich Einsatzkontingente im Zielland abwechseln und so viel Zeit für die Vorbereitung bleibt. Parallel dazu stellt die Bundeswehr Soldaten und Material für die Nato-Eingreiftruppe bereit. Für den Verteidigungsfall aber verfügte die Bundeswehr früher über sogenannte Großverbände, die schnell alarmiert und selbstständig eingesetzt werden konnten.

Heer "mehr oder weniger blank"

Vor dem Hintergrund dieser Veränderungen müssen auch die Äußerungen des Heeresinspekteurs Generalleutnant Alfons Mais betrachtet werden. Mais hatte in der vergangenen Woche beklagt, das Heer stehe "mehr oder weniger blank da", während in Europa ein Krieg geführt werde. Bereits zuvor zählte der hochrangige Offizier zu denen, die ein Umdenken angemahnt hatten. Mais hatte angesichts der Aufgaben im Hinblick auf die Landes- und Bündnisverteidigung etwa eine Rückbesinnung auf "Kriegslogistik" gefordert – also auf eine Bevorratung von Ersatzteilen und Munition in großem Umfang. Das sei "betriebswirtschaftlich in höchsten Maße ineffizient, aber im militärischen Einsatz extrem effektiv".