Hausdurchsuchung nach Morddrohung gegen Manuela Schwesig

Einen Monat, nachdem bekannt wurde, dass Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) mutmaßlich eine Morddrohung erhalten hat, ist die Polizei am Donnerstagmorgen am Wohnsitz eines 56-jährigen Deutschen im Landkreis Rostock angerückt.

Ermittler stellen Datenträger sicher

Der Mann stehe im Verdacht, die Äußerungen innerhalb einer Telegram-Chatgruppe getätigt und veröffentlicht zu haben, teilten die Staatsanwaltschaft Rostock und das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam mit. Es seien elektronische Datenträger sichergestellt worden, die nunmehr durch das Landeskriminalamt ausgewertet würden, hieß es. Aus taktischen Gründen könnten derzeit keine weiteren Auskünfte zum Vorgehen der Ermittlerinnen und Ermittler erteilt werden. Die Untersuchungen dauerten an.

Drohung: "Sie wird abgeholt werden..."

In dem Post unter einem Bild von Schwesig hatte gestanden, sie werde abgeholt - "entweder mit dem Streifenwagen, mit dem Krankenwagen in Jacke oder mit dem Leichenwagen". Der Post wird der Querdenkerszene in Mecklenburg-Vorpommern zugerechnet, die Corona-Maßnahmen kritisiert. Der Rostocker Linke-Politiker Steffen Bockhahn hatte den Post öffentlich gemacht, später war die Nachricht offensichtlich gelöscht worden.

Zum Artikel: "Corona-Demonstrant: Bei Telegram radikal, im Interview harmlos"

Behörden: Bis zu drei Jahre Haft drohen

In der Mitteilung von Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft hieß es, Beleidigung und Verleumdung von Personen des politischen Lebens könnten mit Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder Geldstrafe geahndet werden. Schwesig hatte am 3. Januar auf die mutmaßliche Drohung gegen sie auf Twitter reagiert: "Ich bedanke mich für die #Solidarität und für den Schutz durch unsere Sicherheitsbehörden. Gewalt ist kein Mittel", schrieb die SPD-Politikerin.