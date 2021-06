Hausärzte beklagen immer mehr Absagen von Corona-Impfterminen

Noch vor einigen Wochen waren Termine für eine Impfung gegen Covid-19 vielerorts heiß begehrt. Manche versuchten sogar, im Ausland schneller an die ersehnte Spritze zu kommen. Mittlerweile zeigt sich aber ein anderer Trend: Immer mehr Menschen nehmen ihre vereinbarten Impftermine nicht wahr. Vor allem Hausärzte in Deutschland beobachten diese Entwicklung.

Trotz Terminabsagen keine Impfdosen verschwendet

Absagen oder No-Shows, also das bloße Nichterscheinen, würden auch in den Hausarztpraxen zunehmen, sagte der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Positiv sei aber, dass man keine allgemeine Impfmüdigkeit feststellen könne. Bei Absagen könnten die Hausärzte anderen Patienten Impfungen anbieten, sodass keine Impfstoffdosen vergeudet werden müssten. Zudem gelinge es den Hausärzten immer wieder, Patienten, die aus anderen Gründen in die Praxis kommen, für eine Impfung zu gewinnen.

Problematisch sei aber nach wie vor die große Unsicherheit bei den Impfstoffmengen für die niedergelassenen Ärzte. "Wir brauchen weiter mehr Impfstoff und verlässliche Zusagen bei den Lieferungen", betonte Weigeldt. Auch der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, forderte größere Anstrengungen bei der Impfstoffbeschaffung, um die Kampagne in Praxen und Impfzentren mit hoher Geschwindigkeit weiterzuführen. Da vulnerable Gruppen als erstes eine Auffrischungsimpfung benötigten, müssten zudem schon jetzt mobile Impfteams für Alten- und Pflegeheime aufgestellt werden, mahnte Reinhardt.

Spahn rechnet mit rascher Durchimpfung

Der Bund erwartet derweil eine Beschleunigung der Impfkampagne in den nächsten Wochen. "Bis Ende Juli wird jeder Erwachsene in Deutschland, der geimpft werden will, auch eine erste Impfung erhalten haben können", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bei einer Diskussionsrunde in Berlin. Möglich machen sollen das die Lieferungen zusätzlicher Impfstoffmengen. Je nachdem, wie die ausfielen, könne es laut Spahn sogar noch etwas schneller gehen.

Ein halbes Jahr nach Beginn der Impfkampagne ist mehr als die Hälfte der Menschen hierzulande mindestens einmal gegen Covid-19 geimpft. Über ein Drittel hat auch schon die zweite Spitze erhalten, wie aus den aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht.

Vollständige Immunisierung gefordert

RKI-Präsident Lothar Wieler rief erneut dazu auf, beim Impfen nicht nachzulassen. Dies sei das "mächtigste Werkzeug" gegen die Pandemie. "Wir reden von mehr als 80 Prozent der Menschen, die in unserem Land leben", sagte Wieler auf die Frage, wie viele Menschen geimpft werden müssten.

Gerade mit Blick auf die auch in Deutschland immer weiter verbreitete Delta-Variante ist es laut Experten wichtig, den vollen Impfschutz zu haben. Bei den Vakzinen von Biontech, Moderna oder Astrazeneca ist dazu eine Zweitimpfung notwendig. Virologen wie Christian Drosten weisen darauf hin, dass die erste Impfung gegen Delta noch nicht so sehr helfe.

Moderna will Liefermengen drastisch ausweiten

Einen zusätzlichen Schub für die Impfkampagne erwartet das Gesundheitsministerium dadurch, dass der US-Hersteller Moderna im dritten Quartal deutlich mehr Dosen liefern wolle als ursprünglich angekündigt. Im Juli sollen pro Woche statt 733 000 nun jeweils 1,33 Millionen Dosen kommen. Im August seien dann 2,57 Millionen Dosen pro Woche geplant, im September 2,95 Millionen pro Woche.

Insgesamt will der US-Hersteller demnach im Juli 5,32 Millionen Impfdosen liefern, im August 10,28 Millionen und im September 14,5 Millionen Dosen. In der kommenden Woche sollen zudem zusätzlich zu bereits eingeplanten Lieferungen fünf Millionen Dosen des Impfstoffes von Astrazeneca und eine Million Dosen von Johnson & Johnson an die Impfzentren der Länder sowie an Arztpraxen und Betriebsärzte gehen. Allein in der ersten Juli-Woche würden fast fünf Millionen Dosen an die Impfzentren geliefert, kündigte Spahn an. Und weiter: "Die Größenordnung gab es noch nie."