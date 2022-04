Russland erklärt Mariupol für erobert

Nach fast zweimonatiger Belagerung hat Russlands Präsident Wladimir Putin die "Befreiung" der strategisch wichtigen ukrainischen Hafenstadt Mariupol verkündet - zugleich aber eingeräumt, dass das Stahlwerk mit den letzten ukrainischen Verteidigern der Stadt noch immer nicht unter russischer Kontrolle sei. Putin ordnete am Donnerstag an, das Werk weiter zu belagern - so engmaschig, dass "keine Fliege mehr heraus kann". Eine Erstürmung sei nicht sinnvoll. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bezeichnete die Lage in Mariupol als "kaum zu ertragen".

Putin: Eroberung wegen unterirdischer Tunnel nicht sinnvoll

Die letzten ukrainischen Soldaten haben sich in der Anlage des Konzerns Asow-Stahl verschanzt und leisten von dort aus Widerstand gegen die russischen Angreifer. Eine Erstürmung des Komplexes mit zahlreichen unterirdischen Tunneln sei nicht sinnvoll, sagte Putin. "Wir müssen an das Leben und die Gesundheit unserer Soldaten und Offiziere denken." Deshalb forderte er die Menschen in dem Stahlwerk erneut auf, die Waffen niederzulegen.

Ukrainischer Kommandeur bittet die "zivilisierte Welt" um Hilfe

Von Seiten des Kommandeurs des ukrainischen Asow-Bataillons, Swjatoslaw Palamar, kam eine andere Botschaft. Er kündigte an, seine Einheit werde sich nicht mitsamt seiner Waffen ergeben. Stattdessen bittet Palamar um "Sicherheitsgarantien" der "zivilisierten Welt". Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj halten sich rund tausend Zivilisten und "hunderte Verletzte" mit den Soldaten im Stahlwerk auf.

Kaum Lebensmittel, Wasser und Medikamente

Erneut hat das ukrainische Außenministerium am Donnerstag die Einrichtung eines Fluchtkorridors für Zivilisten und verletzte Kämpfer aus dem Stahlwerk in Mariupol gefordert. "Sie haben fast keine Lebensmittel, kein Wasser und keine lebenswichtigen Medikamente", erklärte das Ministerium in Onlinenetzwerken. Die ukrainischen Behörden befürchten, dass mehr als 20.000 Menschen in Mariupol gestorben sein könnten.

Artilleriebeschuss im restlichen Donbass

Unterdessen setzen die russischen Truppen im restlichen Donbas und im Süden des Landes unverdrossen ihren Artilleriebeschuss fort. Heftige Gefechte werden unter anderem aus der Region Isjum sowie in den Städten Popasna und Rubischne in der Region Luhansk gemeldet. Auch Mykolajiw im Süden des Landes wurde nach Angaben des Regionalgouverneurs Vitali Kim erneut unter Beschuss genommen. Ein Mensch sei dabei getötet, zwei weitere seien verletzt worden.

Weitere Spuren möglicher Kriegsverbrechen in Borodjanka

In Borodjanka in der Nähe von Kiew wurden derweil nach ukrainischen Angaben neun tote Zivilisten gefunden, von denen einige Folterspuren aufweisen. Die russischen Streitkräfte hatten sich Ende März aus der Region der Hauptstadt zurückgezogen. Die Führung in Kiew und westliche Staaten werfen Russland Kriegsverbrechen und Massaker an Zivilisten vor. Die russische Seite bestreitet die Vorwürfe.