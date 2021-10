Hass und Wut als Geschäftsmodell: Whistleblowerin im US-Senat

Frances Haugen hat ein Ziel. Die Datenanalystin aus Iowa glaubt, dass soziale Medien auch mit Freude Milliarden verdienen können und nicht nur mit Hass. Dafür müsste die Industrie mit Facebook an der Spitze aber reguliert werden, verlangte Haugen bei der Anhörung im US-Senat. "Ein Unternehmen mit solch einem beängstigenden Einfluss auf so viele Menschen, auf deren innerste Gedanken, Gefühle und Verhalten braucht echte Aufsicht. Aber Facebook ist in sich geschlossen. Die Folge: Es gibt keine Kontrolle. Nur Facebook weiß, wie Euer Social Media Feed personalisiert wird."

Führung des Facebook-Konzerns handele falsch

Die 37-jährige hat zwei Jahre bei Facebook gearbeitet. Am Ende ließ sie Kopien von tausenden Dokumenten mitgehen, die belegen sollen, dass die Fehler des Netzwerks im Unternehmen von Mark Zuckerberg bekannt sind. Und: dass Angestellte frustriert sind, weil die Führung des Konzerns nicht oder falsch handelt.

Ein Beispiel: Facebook habe intern Test-Accounts erstellt, die probeweise Anbietern wie FoxNews oder dem abgewählten Präsidenten Donald Trump folgten. So berichtet der US-Fernsehsender CBS. Innerhalb eines Tages habe der Feed extrem polarisierende Inhalte angeboten.

Zur Präsidentschaftswahl 2020 hatte Facebook deshalb Sicherheiten eingebaut, danach aber wieder fallen lassen, erklärt Haugen: "Weil sie zum Wachstum zurückkehren wollten, kehrten sie zu den ursprünglichen Einstellungen zurück. Die Tatsache, dass sie nach dem 6. Januar den Rauchmelder erst einschlagen mussten, um die Sicherheitsplanken wieder einzuziehen, ist verstörend." Der 6. Januar steht für den Sturm auf das Kapitol

Anwalt fordert Börsenaufsicht zu umfangreicher Prüfung von Facebook auf

Die Vorwürfe gehen weiter: Facebook habe die Öffentlichkeit nicht über konzerninterne Studien zur verheerenden Wirkung auf Kinder informiert. Nicht über die Ungenauigkeit von künstlicher Intelligenz beim Auffinden von Hassbotschaften und darüber, wie extremistische Inhalte Verbreitung finden.

Haugens Anwälte haben acht Klagen bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. US-Senator Richard Blumenthal forderte die Behörde auf, die Klagen zu prüfen. "Die US-Börsenaufsicht sollte die Absichten von Frau Haugen und ihre Vorwürfe untersuchen. Facebook hat offenbar die Öffentlichkeit und Investoren getäuscht. Wenn das stimmt, drohen echte Strafen als Folge der irreführenden Informationen." Denn als börsennotiertes Unternehmen hat Facebook die Pflicht, die Öffentlichkeit und Investoren ausführlich zu informieren.

Altbekannte Probleme, noch immer wenig Lösungen

Das alles klang sehr bekannt. Es war nicht die erste Anhörung zu Facebook und BigTech. Ein Thema bei dem sich Demokraten und Republikaner noch einig sind. Geschehen ist bisher nichts, klagt Senatorin Amy Klobuchar: "Wir haben nichts getan, wenn es um mehr Transparenz für die Algorithmen geht oder für wissenschaftliche Studien. Warum? Weil Facebook und die anderen Tech-Unternehmen mit Geld in Washington um sich schmeißen. Die Leute hören auf sie."

Es ist unklar, ob es dieses Mal anders läuft. Auch wenn die Senatoren immer wieder an ihren Sieg über die Zigaretten-Industrie erinnerten. Haugen bat inständig um Unterstützung aus der Politik: "Ich hoffe, eines wird klar durch die Enthüllungen: Facebook kann sich ändern, aber es wird dies sicher nicht von sich aus tun."

Für Klägerin Hauen geht es auch um den Selbstschutz

Und für Haugen selbst geht es auch darum, dass sie offiziell als Hinweisgeberin anerkannt wird. Nur so genießt sich Schutz vor einer Klage des Facebook-Konzerns.