Haseloff verwehrt Zustimmung zu Erhöhung des Rundfunkbeitrags

Sebastian Striegel, der Vorsitzende der Grünen in Sachsen-Anhalt, ergänzte: "Wir haben eine CDU, die offen ist für den Einfluss der AfD. Und eine AfD, die permanent daran arbeitet, unsere Demokratie von innen durch Destruktivität und Chaos auszuhöhlen." In dieser schweren Situation könnten die Grünen das Land nicht einer in der Tendenz handlungsunfähigen CDU überlassen – und erst recht nicht einer rechtsextremen AfD. "Aus staatspolitischer Verantwortung" sei es notwendig, in der Pandemie eine handlungsfähige Regierung zu gewährleisten, erst recht, wenn die CDU selbst nicht mehr handlungsfähig sei, so Striegel.

Auch die SPD bleibt wohl in der Koalition

Doch nicht nur die Grünen, auch die SPD will nun offensichtlich doch die Regierungskoalition aufrecht erhalten. SPD-Fraktionsvorsitzende Katja Pähle erklärte: "Das ist eine Entscheidung des Ministerpräsidenten, die wir nur zur Kenntnis nehmen können. Wir müssen feststellen: Das ist kein guter Tag für die Medienpolitik in Deutschland."

Weiter sagte Pähle: "Wir erkennen an, dass der Ministerpräsident seine Entscheidung mit dem Ziel getroffen hat, eine gemeinsame Abstimmung von CDU und AfD zu verhindern und so die Koalition zu erhalten. Mit der Aufgabe des Staatsvertrags zahlt er dafür jedoch einen erheblichen politischen Preis im Kreis der Regierungschefs der Länder." Über das weitere Vorgehen der SPD in Sachsen-Anhalt ist zur Stunde nichts bekannt (08.12.2020, 12.00 Uhr).