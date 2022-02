Haseloff: Staat muss bei Energiepreisen eingreifen

Angesichts steigender Energiepreise sieht Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff den Staat in der Pflicht einzugreifen. Sollte es keine Normalisierung der Preise geben, werde man gerade im kleinen und mittelständischen Bereich in Ostdeutschland eine Insolvenzwelle erleben, so der CDU-Politiker. Schon jetzt steckten viele Unternehmen, die energieintensiv seien, in den roten Zahlen.

Steuern senken oder Deckelung vereinbaren

Hier müsse Bundesfinanzminister Christian Lindner mit dem Bundeskabinett über den Weg entscheiden. Der Bund könne sofort Abhilfe schaffen, indem er eine Deckelung vereinbart oder kann Steuern und Abgaben reduziert. Haseloff ließ offen, welche Lösung er bevorzugt.

Ifo-Institut warnt vor hohen Lebensmittelpreisen

Unterdessen warnt das Ifo-Institut vor einem Preisschock bei Lebensmitteln. Die Deutschen müssten sich auf spürbar steigende Lebensmittelpreise einstellen. Denn nach Umfragen des Instituts planen mehr als zwei Drittel der Nahrungsmittelhersteller in den kommenden Monaten weitere Preisanhebungen, sagte ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser, der "Welt am Sonntag". Das seien so viele wie nie zuvor im wiedervereinigten Deutschland.

7 Prozent höhere Lebensmittelpreise

Die Nahrungsmittelpreise dürften 2022 ein maßgeblicher Inflationstreiber werden, so Wollmershäuser. Das Institut rechnet damit, dass sich die Lebensmittelpreise um sieben Prozent gegenüber 2021 verteuern werden. Die ifo-Wirtschaftsforscher haben ihre Prognose für die Inflationsrate 2022 in Deutschland auf vier Prozent hochgestuft.