Hartz IV: Warum nur drei Euro mehr?

Die Anpassung der Hartz-IV-Regelsätze richtet sich nach der Lohn- und Preisentwicklung vom vergangenen Jahr. Nun stand das Jahr 2020 ganz im Zeichen der Corona-Pandemie: Laut Statistischem Bundesamt sind die Reallöhne allein im zweiten Quartal 2020 – also mitten im ersten Lockdown – um satte 4,7 Prozent gesunken.

Millionen Menschen steckten in Kurzarbeit, haben weniger oder wegen Kündigung gar nichts mehr verdient. Gleichzeitig senkte die Bundesregierung für das zweite Halbjahr 2020 die Mehrwertsteuer auf 16 Prozent. Das heißt also, dass die Preise in diesem Zeitraum faktisch gesunken sind.

Löhne und Preise sind Berechnungsgrundlage

In der Berechnung wird die Preisentwicklung zu 70 Prozent berücksichtigt, die Lohnentwicklung zu 30 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen kommt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales auf eine Steigerung von 0,76 Prozent. Für einen Alleinstehenden im Hartz-IV-Bezug bedeutet das ab 1. Januar 2022 einen Aufschlag von drei Euro: Die Sozialleistung steigt von 446 auf 449 Euro.

Diese Steigerung gleicht nicht die Inflation aus, die derzeit bei fast vier Prozent liegt. Das Bundesarbeitsministerium argumentiert, man könne nicht einmalig die Berechnungsgrundlage ändern und die niedrigere Mehrwertsteuer einfach nicht einrechnen. Wenn, dann hätte die gesamte Rechnung per Gesetz neu aufgestellt werden müssen. Anders verhält es sich alle fünf Jahre, wenn zur kompletten Neuberechnung der Hartz-IV-Regelsätze die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) herangezogen wird. Darin sind weitaus mehr Komponenten enthalten. Es ist die amtliche Statistik über die Lebensverhältnisse in Deutschland.

Sonderzahlung wäre möglich

Es wäre der Bundesregierung aber unbenommen gewesen, noch einmal eine Sonderzahlung für Hartz-IV-Haushalte zu leisten. Es gab im Mai 2020 eine Einmalzahlung von 150 Euro. Zusätzlich gab es 2020 und 2021 für alle Familien 300 Euro Kinderbonus, die auf Hartz-Leistungen nicht angerechnet wurden. Sonstige Zahlungen wie das Kindergeld werden üblicherweise auf Hartz IV angerechnet, was faktisch abgezogen bedeutet.

Sozialleistungen contra Lohnabstandsgebot

In der Diskussion über niedrige Hartz-IV-Leistungen gibt es im Wesentlichen zwei Lager. Die eine Seite sagt, die Sozialleistungen müssten generell viel höher ausfallen. Hartz IV reiche nicht zum Leben. Die andere Seite sagt, würde man Sozialleistungen immer weiter erhöhen, gelte schon bald das Lohnabstandsgebot nicht mehr. Damit ist gemeint: Jemand, der arbeitet, muss mehr Geld haben als jemand, der nicht arbeitet.

Hohe Zahl an Geringverdienern in Deutschland

Jeder Fünfte arbeitet in Deutschland unter der Niedriglohnschwelle. Das heißt, diese Menschen arbeiten für weniger als 2.267 Euro brutto im Monat. Sie zahlen davon aber ihren gesamten Lebensunterhalt. Wer von Hartz IV lebt, bekommt zusätzlich die Warmmiete der Wohnung bezahlt. Wobei Menschen mit besonders niedrigen Einkommen noch Anspruch auf Wohngeld oder den Kinderzuschlag haben.

Die große Frage, die hinter der Kritik am Hartz-IV-System steckt, ist daher die, ob nicht die Löhne der Beschäftigten zu niedrig sind. Denn die Ausweitung des Niedriglohnsektors war mit der Einführung von Hartz IV politisch bewusst so gewollt. So sagte der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) im Jahr 2005: "Wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, den es in Europa gibt."