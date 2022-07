> Heil kündigt deutliche Erhöhung der Hartz-IV-Sätze an

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will die Hartz-IV-Sätze deutlich erhöhen. In diesem Sommer soll ein entsprechender Gesetzentwurf vorgelegt werden. Zu Beginn des nächsten Jahres sollen dann die erhöhten Regelsätze gelten, so Heil.