Hartes Ringen um Öffnung von Schulen und Kitas

Auf oder zu? Millionen Kinder und Eltern sind nach wochenlangem Distanzunterricht am Ende ihrer Kräfte. Die Belastungen für Familien sind in der Corona-Krise riesig. Bund und Länder betonten deshalb vor dem heutigen Corona-Treffen mehrfach, dass Kitas und Schulen oberste Priorität bei den Öffnungen haben. Ob es aber jetzt schon Zeit für Lockerungen ist – darüber herrscht keine Einigkeit. Zwar gehen die Corona-Infektionszahlen langsam zurück, doch es herrscht Angst vor einer dritten Welle – auch bedingt durch die auftretenden Mutationen.

Intensivmediziner raten zum Abwarten

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sei der Auffassung, mit jeglichem Öffnungsschritt bis 1. März zu warten, hieß es nach dpa-Informationen in der Online-Sitzung. Auch Intensivmediziner sprachen sich dafür aus, noch bis Anfang März zu warten.

"Schulen und Kitas tragen jedoch in großem Maße zur Verbreitung des Virus bei, was durch die Mutationen noch verschärft wird." Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin zum "RedaktionsNetzwerk Deutschland"

Lehrerverband weist auf Mutationen hin

Auch der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Gerade angesichts der schwer kalkulierbaren Gefahren durch die Virusmutation müssen wir bei der Öffnung der Schulen vorsichtig vorgehen." Er empfehle, lieber noch ein, zwei Wochen zu warten als zu früh zu viel zu riskieren.

Sachsen öffnet Schulen schrittweise

Andererseits haben bereits mehrere Länder konkrete Pläne, Kitas und Schulen ab kommender Woche wieder schrittweise zu öffnen. So kündigte Sachsen, das im Dezember als erstes Land flächendeckende Schul- und Kitaschließungen angeordnet hatte, am Dienstag als erstes Land an, Grundschulen und Kitas ab kommenden Montag in eingeschränktem Betrieb zu öffnen. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sprach sich für eine Öffnungsperspektive für Schulen aus. "Wir machen das bei uns im Land so: Wo geringe Inzidenzen sind, haben wir Grundschulen und Kitas offen gelassen. Und in Hotspots haben wir nur Notbetrieb. Ich rate dazu, dass wir das in ganz Deutschland machen."

Corona-Bildungs-Strategie gefordert

Der Vorsitzende der Kinderkommission im Bundestag, Norbert Müller (Linke), sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Bei aller gebotenen Vorsicht: Es braucht eine Corona-Bildungs-Strategie, die in mehr besteht als Distanzunterricht und dem Warten darauf, dass die Inzidenzzahlen schon irgendwann wieder deutlich sinken werden." Eine solche Strategie müsse unter anderem "verbindliche Testungen und frühere Impfungen für das Personal in allen Bildungs- und Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder beinhalten".

Giffey will Selbsttest-Offensive für Schulen

Auch Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) forderte eine Selbsttest-Offensive der Bundesländer, um Kitas und Schulen rasch öffnen zu können. "Schnelltests sind eine riesige Chance für die Öffnungsstrategien", sagte Giffey im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Schon seit dem 2. Februar sind Schnelltests zur Anwendung auch durch nicht-medizinisches Personal mit Schulungsvideo zugelassen. In Potsdam und Bremen werden sie bereits eingesetzt, Berlin hat solche Tests bestellt, auch Österreich macht es ja vor", sagte die Ministerin. Kitas und Schulen müssten mit den Tests ausgestattet werden.

Mit Blick auf den Corona-Gipfel an diesem Mittwoch sagte Giffey: "Es wäre gut, wenn sich Bund und Länder auf einen einheitlichen Rahmen für einen Stufenplan einigen könnten mit Kriterien, ab wann eine Rückkehr aus dem Notbetrieb zum eingeschränkten bis hin zum vollständigen Regelbetrieb erfolgen sollte." Es müsse aber gleichzeitig möglich sein, dass Länder und Kommunen dann anhand ihrer regionalen Situation selbst entscheiden könnten, wann sie welche Stufe gingen. "Einen solchen Stufenplan hatten wir schon einmal im letzten Frühjahr, und ich finde ihn auch jetzt wieder sinnvoll."

Piazolo: Möglichst einheitliche Regelung in ganz Bayern

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hatte am Dienstag erklärt: "Ich möchte eine möglichst einheitliche Regelung in ganz Bayern – aber mit einer klaren Strategie für die Hotspots." Es sei durchaus denkbar, dass Bayern nach dem Treffen der Ministerpräsidenten einen eigenen Weg bei den Schulöffnungen gehe.

Negative Folgen der Schulschließungen

Immer wieder betonen Wissenschaftler die dramatischen Folgen geschlossener Schulen vor allem für jüngere Schüler. Der Präsident des Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers, sagte der "Passauer Neuen Presse": "Kinder brauchen andere Kinder zum Aufwachsen und für eine gesunde und gute Entwicklung - unbedingt."