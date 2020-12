Harter Corona-Lockdown wird immer wahrscheinlicher

Ein harter Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie rückt bundesweit näher. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zeigte sich im Landtag offen für eine Schließung der Geschäfte ab Weihnachten. Auch andere Ministerpräsidenten kündigten schärfere Maßnahmen zur Kontaktreduzierung an: So will etwa Sachsen schon ab Montag nur noch lebensnotwendige Läden offen halten. In Hessen soll es nächtliche Ausgangssperren geben und in Baden-Württemberg regionale Lockdowns für Hotspots. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke rät deshalb zu einem neuen Bund-Ländertreffen schon in dieser Woche.

Leopoldina rät zu harten Maßnahmen

Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina empfiehlt Einschnitte in zwei Stufen: Um die Kontrolle über das Infektionsgeschehen zurückzuerlangen, müssten Anfang nächster Woche Kontakte im beruflichen wie im privaten Bereich auf das absolute Mindestmaß reduziert werden. Ab dem 24. Dezember bis mindestens zum 10. Januar sollte in ganz Deutschland ein harter Lockdown gelten, schlugen die Wissenschaftler in Halle vor.

Münchner Virologin: "Zahlen müssen runter"

Das sei ein absolut notwendiger Schritt, erklärt die Virologin Ulrike Protzer von der TU München, selbst Leopoldina-Mitglied, in der Rundschau im BR-Fernsehen. Berechnungen hätten klar gezeigt: "Wenn wir so weitermachen, dann bekommen wir spätestens im Januar ein Problem". Der bisherige Teil-Lockdown habe zwar geholfen, die große Welle abzubremsen, so Protzer. Die Infektionszahlen seien aber nicht gesunken. Vor echten Lockerungen müssten die Zahlen aber runter. Die Hoffnung der Wissenschaftler sei, dass das in den Weihnachtstagen gelingen könne.