Harter Corona-Lockdown kommt wohl noch vor Weihnachten

Trotz aller bisherigen Anstrengungen sinkt die Zahl der Neuinfektionen nicht entscheidend. Das Robert Koch-Institut meldete am Samstag 28.438 Ansteckungen innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Das sind zwar etwas weniger als tags zuvor, als mit 29.875 Neuinfektionen ein neuer Höchststand erreicht worden war, aber immer noch gut 5.000 mehr als am vergangenen Samstag. Die Zahl der Toten stieg binnen eines Tages um knapp 500 auf jetzt insgesamt 21.466.

Forderungen nach hartem Lockdown nehmen zu

Angesichts dieser Werte werden die Rufe nach schnellen Konsequenzen lauter. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) etwa sagte bei einem Debattencamp der SPD, das Virus verbreite sich mit großer Geschwindigkeit, deshalb müssten jetzt weitreichende Entscheidungen getroffen werden, um die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen.

Scholz zielt dabei vor allem auf den Einzelhandel, der wohl mit weiteren Einschränkungen rechnen muss.

"Das wird schwer für die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler, die Männer und Frauen, die da arbeiten, für diejenigen, die sich Unternehmen aufgebaut haben, das wird schwer für Kinder, für Eltern, für Junge und Alte." Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz

Der Finanzminister versprach, die Regierung werde die wirtschaftlichen und sozialen Folgen im Blick behalten.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) warnt davor, dass die Behörden in der Pandemie die Kontrolle verlieren. Das Infektionsgeschehen habe sich in den letzten drei Tagen dramatisch beschleunigt. Deutschland sei wieder in einer Phase exponentiellen Wachstums und die ersten Intensivstationen gelangten an ihre Kapazitätsgrenzen gelangen. Deshalb könne man auf gar keinen Fall bis nach Weihnachten warten, ehe man reagiere.

Kretschmann: Lockdown eher vor Weihnachten als danach

Auch laut Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann stehen die Zeichen auf zügigem Lockdown. Der Grünen-Politiker hat bereits heute mit Kanzlerin Merkel und den Unions-Ministerpräsidenten gesprochen. Nach der Schalte sagte er: "Unsere Gesellschaft muss sich auf einen harten Lockdown einstellen - und so wie es sich abzeichnet, eher vor Weihnachten und nicht erst nach Weihnachten." Weitere Teilnehmer der Besprechung berichten, dass dies die allgemeine Haltung gewesen sei.

Und auch aus SPD-geführten Bundesländern höre er Zustimmung, berichtete Kretschmann weiter. Die stark steigenden Infektionszahlen ließen den Ministerpräsidenten keine Wahl.

Söder bekräftigt Forderung nach bundesweitem Lockdown

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte sich bereits am Freitag für einen schnellstmöglichen bundesweiten Lockdown ausgesprochen. In der "Welt am Sonntag" erneuerte er seine Forderung: "Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wir brauchen einen kompletten Lockdown." Die Zahlen seien so schlimm wie nie. "Wir dürfen uns nicht mehr in Einzelmaßnahmen verheddern", mahnte der CSU-Chef. "Wir müssen das Land zum Schutz unserer Bevölkerung jetzt klug runterfahren. Nur so bekommen wir Corona in den Griff."

Möglicherweise Schul-, Kita- und Geschäftsschließungen ab Mittwoch

Es gilt also als sehr wahrscheinlich, dass Bund und Länder bei ihrer Konferenz am Sonntag ab 10 Uhr einen harten Lockdown beschließen. Unklar ist noch, wann genau er beginnen und was er beinhalten soll. Laut "Bild"-Zeitung spricht sich das Kanzleramt dafür aus, ab Mittwoch Geschäfte, Schulen und Kitas zu schließen.

Einige Bundesländer haben bereits jetzt Maßnahmen beschlossen, die über die derzeit bundesweit gültigen Bestimmungen hinausgehen. So gelten in Bayern schon seit Mittwoch strengere Ausgangsbeschränkungen, in Baden-Württemberg treten sie heute in Kraft. Sachsen fährt ab Montag das Öffentliche Leben weitgehend herunter.