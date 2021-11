Harte Bundestags-Debatte über neues Corona-Gesetz

Linke kritisiert sowohl alte Regierung als auch Ampel

Die Linke kritisierte die fehlende Verlässlichkeit in der Corona-Politik. In den vergangenen Monaten sei zu wenig passiert, sagte Fraktionschef Dietmar Bartsch. Er kritisierte zudem die Ampel-Parteien: Die SPD habe bei geringeren Corona-Inzidenzen im Sommer für die Fortsetzung der sogenannten Epidemischen Lage nationaler Tragweite gestimmt und sich nun bei einer hohen Inzidenz dafür entschieden, die Lage auslaufen zu lassen. "Lieber Christian Lindner, was haben Sie eigentlich den Grünen und der SPD in den Tee getan bei den Koalitionsverhandlungen? Weil die Richtlinienkompetenz liegt ja jetzt offensichtlich bei Ihnen." Die Haltung der Union, die mit einer Blockade der neuen Regeln im Bundesrat gedroht nannte Bartsch zugleich unverantwortlich und "Geisterfahrerei".

Das steht im Gesetzentwurf der Ampel-Parteien

Das von SPD, Grünen und FDP ausgearbeitete neue Infektionsschutzgesetz soll eine Rechtsgrundlage für Pandemie-Auflagen schaffen, wenn die bisher vom Bundestag festgestellte "Epidemische Lage von nationaler Tragweite" zum 25. November ausläuft. Die Parteien der möglichen künftigen Ampelkoalition wollen die "Epidemische Lage" nicht weiter verlängern, hatten ihren Entwurf für das Infektionsschutzgesetz nach Kritik zuletzt aber nachgeschärft.

Das neue Gesetz sieht vor, dass die Länder - wenn es deren Parlament jeweils beschließt - weiter harte Maßnahmen ergreifen können, etwa Einschränkungen und Verbote von Veranstaltungen in Freizeit, Kultur und Sport. Gottesdienste und Tourismus sollen hingegen nicht mehr eingeschränkt werden. Die Bundesländer können damit fast über alle bisherigen Anti-Corona-Maßnahmen weiter entscheiden. Dies gilt allerdings nicht für allgemeine, flächendeckende Lockdowns für alle, also Ausgangsbeschränkungen, Geschäftsschließungen oder Schulschließungen.

Das neue Infektionsschutzgesetz sieht für viele Lebensbereiche strengere Corona-Auflagen vor. 3G in Bussen, Bahnen und hierzulande startenden Flugzeugen - Ausnahmen von dieser Regel gibt es unter anderem für Kinder. Zugang zu Pflegeheimen, Kliniken und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen sollen Beschäftigte und Besucher nur mit einem tagesaktuellen negativen Test bekommen. Das Gesetz sieht zudem eine bundesweite 3G-Regel am Arbeitsplatz vor. Neu: Die Arbeitgeber sollen das täglich kontrollieren und die Ergebnisse dann auch festhalten müssen. Es gilt zudem eine bundesweite Pflicht, Homeoffice zu ermöglichen, orientiert an den Regeln, die bis Juni dieses Jahres schon einmal galten.

Fälschern von Corona-Tests, Genesenen- oder Impfnachweisen sollen im schlimmsten Fall bis zu fünf Jahren Gefängnis drohen.

Union droht mit Ablehnung im Bundesrat

Umstritten war bereits im Vorfeld insbesondere das geplante Auslaufen der epidemischen Lage zum 25. November. Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Union forderten eine Verlängerung dieser Not-Maßnahme über den 25. November hinaus.

Die Union, die an zehn der 16 Landesregierungen beteiligt ist, hatte damit gedroht, dem neuen Gesetz am Freitag im Bundesrat die nötige Zustimmung zu verweigern. Wüst hatte sich jedoch nicht darauf festgelegt, ob die Unionsparteien dies tatsächlich tun wollen.