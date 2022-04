Überraschungsbesuch zu Ostern: Harry und Meghan besuchen Queen

Es dürfte eine Friedensgeste zu Ostern sein: Queen-Enkel Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan haben überraschend Königin Elizabeth II. auf Schloss Windsor besucht. Wie ein Sprecher des Paares mitteilte, machten die beiden gestern auf ihrem Weg von den USA in die Niederlande einen Zwischenstopp in der ehemaligen Heimat des Herzogs von Sussex. Harry habe seine Großmutter besucht, wie er es zuvor gehofft habe, heiß es weiter. Es war die erste gemeinsame Reise des Paares ins Vereinigte Königreich seit ihrem aufsehenerregenden Rückzug aus der Royal Family und ihrem Umzug nach Amerika vor zweieinhalb Jahren.

Urenkel der Queen waren offenbar nicht mit dabei

Medienberichten zufolge besuchte das Paar die Monarchin, die in wenigen Tagen ihren 96. Geburtstag feiert, auf Schloss Windsor außerhalb Londons. Sie selbst wohnen mittlerweile im US-Bundesstaat Kalifornien. Hauptanlass der Reise nach Europa ist die Eröffnung der Invictus Games an diesem Wochenende in Den Haag. Harry hatte den Sportwettbewerb für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten 2014 gegründet.

Britische Boulevardzeitungen berichteten, das Paar habe auch Harrys Vater Prinz Charles getroffen, der sich zur traditionellen Gründonnerstagszeremonie auf Schloss Windsor aufhielt. Ob Harry und Meghan auch ihre Kinder Archie (knapp 3 Jahre alt) und Lilibet (10 Monate alt) dabei hatten, wurde nicht mitgeteilt. Allerdings hatte es bereits zuvor geheißen, die Kinder würden nicht mit nach Europa reisen. Die Queen hat die nach ihrem eigenen Kosenamen benannte Urenkelin noch nicht persönlich kennengelernt.

Verhältnis zur Königsfamilie gilt als zerrüttet

Die Beziehungen zwischen dem Ehepaar Sussex einerseits und der königlichen Familie auf der anderen Seite sind schwer belastet. Aus der neuen Heimat Kalifornien schickten Harry und Meghan Rassismusvorwürfe sowie Klagen über unmenschlichen Druck und fehlende Unterstützung nach Großbritannien. Hinzu kommt, dass sich Harry mit der britischen Regierung über Personenschutz streitet. Zuletzt war er im April 2021 zur Beisetzung seines Großvaters Prinz Philip und im Juni 2021 zu einer Enthüllung einer Statue zu Ehren seiner Mutter Prinzessin Diana nach England gereist. Doch dass er kürzlich nicht zum Gedenkgottesdienst für Philip anreiste, wurde ihm in der Presse übel genommen.

Allerdings hatte Harry angekündigt, seine Großmutter "sobald wie möglich" zu treffen - dies hat er nun umgesetzt. Die Queen ist gesundheitlich angeschlagen. Im Februar wurde sie positiv auf das Coronavirus getestet. Zwar zeigte sich die 95-Jährige Ende März zur Gedenkfeier an ihren Ehemann Prinz Philip erstmals seit Monaten in der Öffentlichkeit. Allerdings sagte sie zuletzt sowohl die traditionellen Gründonnerstagszeremonie Royal Maundy als auch den royalen Gottesdienst am Ostersonntag ab, zwei eigentlich fixe Termine in ihrem Kalender.

Ob der österliche Friede andauert, ist allerdings zweifelhaft. Harry hat für 2022 seine Memoiren angekündigt. Angesichts der heftigen Vorwürfe erwartet die Boulevardpresse, dass der Prinz darin Vater Charles und Stiefmutter Herzogin Camilla scharf angehen wird.