Harry-Potter-Sport: Start der Quidditch-EM in Bamberg

In Bamberg startet am Freitagabend die Quidditch-Europameisterschaft mit einer Eröffnungsfeier. Am Wochenende ringen dann 20 Nationen in der noch jungen Sportart auf den Sportanlagen beim Fuchs-Park-Stadion um den EM Titel.

Quidditch: Sportart aus Harry Potter-Romanen

Quidditch ist ein Sport, der seine Wurzeln in den Harry Potter-Romanen hat. College-Studenten in den USA haben das Spiel vor etwa 15 Jahren aus der Fantasiewelt auf den Rasen geholt. Dabei reiten die Spieler auf einer Art Besen und versuchen, einen Ball durch Ringe der gegenerischen Mannschaft zu werfen. Dafür gibt es zehn Punkte.

1100 Quidditch-Spieler in Deutschland

Der Sport ist eine Mischung aus Handball, Rugby und Völkerball. Eine Besonderheit ist, dass Frauen und Männer gemeinsam in einem Team spielen. 2016 fand bereits eine Weltmeisterschaft in Frankfurt statt. Seitdem nahm die Zahl der Aktiven zu. Inzwischen gibt es laut dem Deutschen Quidditchverband bundesweit über 1.100 Spieler. Damit ist Deutschland nach den USA weltweit die Nation mit den meisten Quidditch Begeisterten. Derzeit ist Großbritannien der amtierende Europameister.